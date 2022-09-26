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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre yurt genelinde yağış beklenmezken sıcaklıklarda ise artış yaşanacak. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T10:23+0300
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yaşam
hava durumu
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporunu göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece aratarak mevsim normalleri civarına çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın da genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Meteoroloji'den gelen 5 günlük hava durumu raporuna göre, salı gününe kadar ülke genelinde yağış beklenmiyor. 27 Eylül Salı günü Edirne ve Kırklareli'de havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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hava durumu, meteoroloji
hava durumu, meteoroloji

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artıyor

10:23 26.09.2022
© REUTERS / Fabrizio BenschKüresel kuraklık
Küresel kuraklık - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre yurt genelinde yağış beklenmezken sıcaklıklarda ise artış yaşanacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporunu göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece aratarak mevsim normalleri civarına çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın da genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den gelen 5 günlük hava durumu raporuna göre, salı gününe kadar ülke genelinde yağış beklenmiyor. 27 Eylül Salı günü Edirne ve Kırklareli'de havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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