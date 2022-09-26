https://sputniknews.com.tr/20220926/macaristan-abnin-nukleer-tesislerin-yapimina-yonelik-olasi-bir-yaptirim-kararina-karsi-1061643586.html

Macaristan, AB'nin nükleer tesislerin yapımına yönelik olası bir yaptırım kararına karşı

Macaristan, AB'nin nükleer tesislerin yapımına yönelik olası bir yaptırım kararına karşı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, ülkesinin enerji tedariğini güvence altına almak için nükleer santral inşa etme kararı aldığını, söz... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T21:34+0300

2022-09-26T21:34+0300

2022-09-26T21:34+0300

dünya

macaristan

peter szijjarto

nükleer

rosatom

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 66. Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Peter Szijjarto, Macaristan için nükleer enerjinin önemine işaret ederek, nükleer enerji olmadan Avrupa'da enerji güvenliğinin sağlanamayacağını savundu.Szijjarto, 40 yılı aşkın süredir nükleer enerji kullandıklarını ve bu hususta memnun edici tecrübelere sahip olduklarını belirterek, ülkesinin enerji tedariği ve güvenliğine yönelik doğrudan ya da dolaylı bir müdahaleyi Macaristan'ın egemenliğine yapılmış gibi değerlendireceklerini ifade etti.Macaristan'da ROSATOM'un yardımıyla yeni nükleer santral yapımıÜlkesinin enerji tedariğini güvence altına almak için yeni bir nükleer santral inşa etme kararı aldıklarını aktaran Szijjarto, söz konusu yeni santralin yapımında Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu'nun (ROSATOM) yanı sıra ABD, Fransa ve Almanya'dan da firmaların yer alacağını dile getirdi.Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) nükleer enerjiye yönelik bir yaptırımının olmadığını, nükleer alanda yapılacak bir yatırımın engellenmesi ya da çeşitli sorunlar çıkartılmasının AB müktesebatına aykırı olduğunu söyledi.AB'nin yeni bir yaptırım paketi hazırlığı içinde olduğunu dile getiren Szijjarto, "Yaptırımlara ilişkin Macaristan'ın kırmızı çizgisi olduğu hususunda sizi bilgilendirmek isterim. Ülkemizin enerji tedarik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir yaptırımı desteklemedik, desteklemiyoruz. Nükleer yatırımımızı doğrudan ya da dolaylı bir şekilde tehlikeye atacak herhangi bir yaptırımı desteklemedik, desteklemeyeceğiz. Bu nedenle (nükleer tesislerin) mühendislik, inşa ve bilgi teknolojisi aktarımına yönelik yaptırımları desteklemeyeceğiz." dedi.

macaristan

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macaristan, peter szijjarto, nükleer, rosatom