Türkiye
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220926/kuzey-akim-1de-de-basincin-dustugu-tespit-edildi-1061645409.html
Kuzey Akım-1’de de basıncın düştüğü tespit edildi
Kuzey Akım-1’de de basıncın düştüğü tespit edildi
Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattında basıncın düşmesinin ardından Kuzey Akım-1 hattının her iki kolunda da basıncın düştüğü tespit edildi. Basınç düşüşünün... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T22:27+0300
2022-09-26T22:27+0300
2022-09-26T22:27+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052486859_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_44c58d2f1f4b7103bbfcebedd8fe1085.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052486859_32:0:1101:802_1920x0_80_0_0_d51f99a182152ee4ad7242b07ec14796.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
Kuzey Akım-1’de de basıncın düştüğü tespit edildi
22:27 26.09.2022
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Kuzey Akım-2
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattında basıncın düşmesinin ardından Kuzey Akım-1 hattının her iki kolunda da basıncın düştüğü tespit edildi. Basınç düşüşünün sebepleri araştırılıyor.
Avrupa'da enerji krizi
Kuzey Akım-1
Türkiye
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Twitter
Soundcloud
YouTube
ТikТоk
Telegram
Hakkımızda
Frekanslarımız
Kullanım koşulları
Bize ulaşın
Topluluk kuralları
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
kural ihlalinden dolayı sohbete erişim engellenmiştir
. Sohbete yeniden katılma süreniz:
∞
. Engellenmeyi kabul etmiyorsanız
geri bildirim formunu kullanınız
Tartışma kapalı. Makalenin yayınlanmasından sonraki 24 saat içinde tartışmaya katılabilirsiniz.
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın
ya da
kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала