Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220926/kuzey-akim-1de-de-basincin-dustugu-tespit-edildi-1061645409.html
Kuzey Akım-1’de de basıncın düştüğü tespit edildi
Kuzey Akım-1’de de basıncın düştüğü tespit edildi
Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattında basıncın düşmesinin ardından Kuzey Akım-1 hattının her iki kolunda da basıncın düştüğü tespit edildi. Basınç düşüşünün... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T22:27+0300
2022-09-26T22:27+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052486859_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_44c58d2f1f4b7103bbfcebedd8fe1085.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052486859_32:0:1101:802_1920x0_80_0_0_d51f99a182152ee4ad7242b07ec14796.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60

Kuzey Akım-1’de de basıncın düştüğü tespit edildi

22:27 26.09.2022
© REUTERS / Arnd WiegmannKuzey Akım-2
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattında basıncın düşmesinin ardından Kuzey Akım-1 hattının her iki kolunda da basıncın düştüğü tespit edildi. Basınç düşüşünün sebepleri araştırılıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала