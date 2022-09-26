https://sputniknews.com.tr/20220926/kuraklik-ve-soguk-yesil-altini-vurdu-1061621520.html
Kuraklık ve soğuk 'yeşil altın'ı vurdu
Kuraklık ve soğuk 'yeşil altın'ı vurdu
Küresel iklim değişikliği nedeniyle hasatta çiftçiyi eli boş döndüren ürünlerden biri de nağm-ı değer 'yeşil altın' Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T11:52+0300
2022-09-26T11:52+0300
2022-09-26T11:53+0300
yaşam
gaziantep
antep fıstığı
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Gaziantep'in önemli geçim kaynaklarından olan Antep fıstığında hasat sezonu, tamamlanma aşamasına geldi.Son yıllarda iklim değişikliği gibi nedenlerle yeterli yağışı alamayan Gaziantep'te üreciler endişeli.İlde genelinde yaklaşık 42 milyon fıstık ağacınından bu yıl rekolte beklentisi düşük.Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yiğit, son yıllardaki kuraklık nedeniyle bölgede geçen yıl 200 bin ton olan rekoltenin bu sene 125 bin ton civarında olmasını beklediklerini söyledi.'Çiftçi umduğunu bulamadı'Yiğit, "Kuraklık dolayısıyla bölge olarak bu yıl rekolte düşüşleri yaşıyoruz. Çiftçimiz bu yıl umduğunu hiç bulamayarak sezonu zorlu bir süreçle kapatacak. Fıstık hasadının sonlarına yaklaştık. Bölgede üreticinin geçen yıla oranla 75 bin ton seviyelerinde kaybı var'' dedi.Gaziantep özelinde de kuraklık etkisinin ürüne yansıdığını ifade eden Yiğit, ''Kentimizde geçen yıl 75 bin ton seviyelerinde elde ettiğimiz rekolte bu yıl 30 bin ton seviyelerinde gerçekleşecek" açıklamasında bulundu.Fiyat yükselişi kaçınılmazCuma Yiğit, Antep fıstığının, bölgedeki en önemli tarımsal ürün olduğunu anlatarak rekoltedeki düşüşün, fıstık fiyatlarında artışa neden olabileceğini vurgulayıp fiyatlarda yükselişin kaçınılmaz olduğunu da dile getirdi.
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gaziantep, antep fıstığı
Kuraklık ve soğuk 'yeşil altın'ı vurdu
11:52 26.09.2022 (güncellendi: 11:53 26.09.2022) Abone ol
Küresel iklim değişikliği nedeniyle hasatta çiftçiyi eli boş döndüren ürünlerden biri de nağm-ı değer 'yeşil altın' Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli tarımsal ürünü olan Antep fıstığı rekoltesinde yüzde 40 düşüş yaşandığı ve ürün azlığı nedeniyle de 'fiyat artışının' kaçınılmaz olduğu söyleniyor.
Gaziantep'in önemli geçim kaynaklarından olan Antep fıstığında hasat sezonu, tamamlanma aşamasına geldi.
Son yıllarda iklim değişikliği gibi nedenlerle yeterli yağışı alamayan Gaziantep'te üreciler endişeli.
İlde genelinde yaklaşık 42 milyon fıstık ağacınından bu yıl rekolte beklentisi düşük.
Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yiğit, son yıllardaki kuraklık nedeniyle bölgede geçen yıl 200 bin ton olan rekoltenin bu sene 125 bin ton civarında olmasını beklediklerini söyledi.
'Çiftçi umduğunu bulamadı'
Yiğit, "Kuraklık dolayısıyla bölge olarak bu yıl rekolte düşüşleri yaşıyoruz. Çiftçimiz bu yıl umduğunu hiç bulamayarak sezonu zorlu bir süreçle kapatacak. Fıstık hasadının sonlarına yaklaştık. Bölgede üreticinin geçen yıla oranla 75 bin ton seviyelerinde kaybı var'' dedi.
Gaziantep özelinde de kuraklık etkisinin ürüne yansıdığını ifade eden Yiğit, ''Kentimizde geçen yıl 75 bin ton seviyelerinde elde ettiğimiz rekolte bu yıl 30 bin ton seviyelerinde gerçekleşecek" açıklamasında bulundu.
Fiyat yükselişi kaçınılmaz
Cuma Yiğit, Antep fıstığının, bölgedeki en önemli tarımsal ürün olduğunu anlatarak rekoltedeki düşüşün, fıstık fiyatlarında artışa neden olabileceğini vurgulayıp fiyatlarda yükselişin kaçınılmaz olduğunu da dile getirdi.