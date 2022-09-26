https://sputniknews.com.tr/20220926/karahantepe-oren-yeri-statusune-alindi-1061627154.html

Karahantepe ören yeri statüsüne alındı

Karahantepe ören yeri statüsüne alındı

Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Şanlıurfa'daki Karahantepe, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından ören yeri statüsüne... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T13:29+0300

2022-09-26T13:29+0300

2022-09-26T13:32+0300

göbeklitepe

yaşam

arkeolojik kazı

şanlıurfa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1a/1061626722_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_3ef51f1cc468c563c11bbe5d2d0664fd.jpg

Şanlıurfa'daki kültür envanterinin tespiti için başlatılan çalışmalar kapsamında şehir merkezine 46 kilometre mesafede bulunan Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından 1997'de yüzey araştırması sırasında Karahantepe'deki yapılar fark edildi.Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında 2017'de başlatılan ‘Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları’ projesi kapsamında alanda yüzey araştırma çalışması gerçekleştirildi. Bu araştırmalarda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait ‘T’ biçiminde 250'nin üzerinde dikili taş tespit edildi. 2019'da başlanan kazılarda Göbeklitepe ile aynı döneme tarihlenen T şeklinde dikili taşlar, heykeller ve birçok obje bulundu.Arkeoloji dünyasında ve tarih çevrelerinde yankı uyandıran bu kazılar yeniden dikkatleri bölgeye çekti. Göbeklitepe'ye gelen ziyaretçilerin bir kısmı kazı çalışmalarının devam ettiği Karahantepe'yi de görmek için rotalarını bölgeye çeviriyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonrası Karahantepe geçen hafta ören yeri statüsünü kazandı. Bu kapsamda alandaki eserlerin çevresine bilgilendirme levhaları yerleştirilecek, görevlilerce ziyaretçilere detaylı bilgi aktarılacak.Ziyaretçi sayısı artacakKarahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Karahantepe'nin ören yeri statüsünün çok yeni ve ziyaretçiler açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.Kararın ardından ören yeri gerekliliklerini yerine getirmek için fizibilite çalışması gerçekleştirdiklerini anlatan Karul, "Bu fizibilite çalışmasına yönelik olarak da düzenlemeler yapılacak. Bir alanın ören yeri ilan edilmesi doğrudan doğruya buraya gelen ziyaretçilerin alandan doğru bir şekilde etkileşimini sağlayacak. Başka bir değişle doğru bilginin onlara ulaşmasını sağlamak. Gelenlerin de arkeolojik alana zarar vermeden bu alandan bilgi almalarının önünü açmak diye düşünebilirsiniz" dedi.‘Karar yerinde ve zamanında’Karahantepe'nin ören yerine dönüştürülmesiyle ziyaretçilerin alanda daha nitelikli gezmesinin ve bilgi almasının sağlayacağını aktaran Karul, şöyle devam etti:Karul, alana gelen ziyaretçiler için yürüyüş yolları, çevre düzenlemesi gibi çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220526/insanlarin-ilk-kez-ayni-noktada-yil-boyu-yasadigi-gobeklitepede-kazilar-onlarca-yil-surebilir-1056704550.html

göbeklitepe

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

göbeklitepe, arkeolojik kazı, şanlıurfa