https://sputniknews.com.tr/20220926/kabinede-gundem-ekonomi-1061617810.html

Kabinede gündem ekonomi

Kabinede gündem ekonomi

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının gündemi ekonomi olacak. 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T07:28+0300

2022-09-26T07:28+0300

2022-09-26T07:28+0300

politika

kabine toplantısı

ekonomi

enflasyon

taşeron

rusya

mir

mir kartları

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.Toplantının ana gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor. Son dönemde enflasyon ile mücadelede atılan adımlar ve fahiş fiyat artışlarına yönelik alınan tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan 90 bin taşeron kamu çalışanının kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin de, toplantıda ele alınması bekleniyor.Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarının da görüşüleceği Kabine'de, Rusya-Ukrayna krizi ve Ege'de Yunanistan ile yaşanan gerilimin de gündemde olması bekleniyor. Toplantının ardından Erdoğan açıklama yapacak.Rusya'nın 'Mir Ödeme sistemi' de toplantının gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cuma ekonomi kurmaylarıyla bu sistemi görüştü. Kabine toplantısında da 'Mir Ödeme Sistemi' ve alternatifleri ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

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kabine toplantısı, ekonomi, enflasyon, taşeron, rusya, mir, mir kartları