https://sputniknews.com.tr/20220926/italyan-general-bertolini-biden-avrupayi-ikiye-bolmeye-calisiyor-1061644868.html

İtalyan General Bertolini: ABD Başkanı Biden, Avrupa’yı ikiye bölmeye çalışıyor

İtalyan General Bertolini: ABD Başkanı Biden, Avrupa’yı ikiye bölmeye çalışıyor

İtalya'daki ortak görev gücünün eski komutanı General Marco Bertolini, ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'yı ikiye bölme ve Rusya’yı zayıflatma planları yaptığını... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T22:17+0300

2022-09-26T22:17+0300

2022-09-26T22:18+0300

dünya

italya

joe biden

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1061077239_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3ba8235403efd7c0cbd3202c475afddc.jpg

General Bertolini, L'Antidiplomatico’ya demecinde ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'yı ikiye bölmek ve Rusya’yı zayıflatmak istediğini söyledi.“ABD Başkanı Ukrayna'da barıştan çok Rusya'nın kanını akıtacak ve Avrupa'yı, Soğuk Savaş dönemindeki sınırlarla olmasa da yeniden uzlaşmaz ‘batı’ ve ‘doğu’ kısımlarına bölecek bir ‘yıpratma savaşının’ başlamasını istiyor” diyen Bertolini, uluslararası toplumun birçok üyesinin Biden’ın bu planlarını su yüzüne çıkardığını sözlerine ekledi.ABD Başkanı’nın planlarının ahlaksızlığına dikkat çeken general, başlangıçta Ukrayna'daki durumu mümkün olan en kısa sürede çözmeye meyilli olan Moskova'nın duruşu ile kıyasla burada özel bir zıtlık görüldüğünü vurguladı.Ukrayna’daki durumu ‘ABD'nin vekil ajanları aracılığıyla yürüttüğü savaş’ olarak tanımlayan Bertolini, günümüzdeki olayların 20. yüzyılda NATO ile sosyalist blok arasındaki çatışmanın bir devamı haline geldiğini, bunların nedeninin ise Batı'nın Rusya'ya karşı geleneksel ihtiyatlılığı olduğunu vurguladı.

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

italya, joe biden, abd