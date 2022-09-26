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https://sputniknews.com.tr/20220926/italyada-secim-sandik-cikis-anketlerine-gore-asiri-sagci-italyanin-kardesleri-partisi-ilk-sirada-1061612669.html
İtalya’da seçim: Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi ilk sırada
İtalya’da seçim: Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi ilk sırada
İtalya’daki genel seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI) birinci parti olarak... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
italya
seçim
sandık
giorgia meloni
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İtalya'yı 5 seneliğine temsil edecek 200 sandalyeli parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu ile 400 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin yeni üyelerinin belirleneceği seçimde sandık çıkış anketlerine göre, Giorgia Meloni'nin partisi yarışı önde götürüyor.Kamuoyu yoklamalarına göre Meloni favoriİEn son 9 Eylül'de açıklanan anketlerde de Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya'nın Kardeşleri (FdI) ilk sırada, Enrico Letta liderliğindeki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) 2. sırada, Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lig Partisi 3. sırada, eski başbakanlardan Giuseppe Conte’nin liderlik ettiği düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) 4. sırada, yine eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin başkanı olduğu merkez sağdan Forza Italia (FI) 5. sırada ve ‘Üçüncü kutup’ adıyla kendini merkezde konumlandıran Carlo Calenda liderliğindeki Eylem Partisi (Az) 6. sırada yer alıyordu.Seçimler bu şekilde sonuçlanırsa, Giorgia Meloni liderliğindeki FdI, Salvini liderliğindeki Lig Partisi ve Silvio Berlusconi liderliğindeki FI ile bazı küçük sağ partilerden oluşan sağ ittifakın iktidara gelmesi bekleniyor.Ülkede, Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin 21 Temmuz'da çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentonun iki kanadını feshederek 2023'te yapılması gereken seçimlerin 25 Eylül'de yapılmasına karar vermişti.
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italya, seçim, sandık, giorgia meloni
italya, seçim, sandık, giorgia meloni

İtalya’da seçim: Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi ilk sırada

00:17 26.09.2022 (güncellendi: 00:34 26.09.2022)
© AP Photo / Alessandra Tarantinoİtalya seçim, Giorgia Meloni
İtalya seçim, Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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İtalya’daki genel seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI) birinci parti olarak çıktı.
İtalya'yı 5 seneliğine temsil edecek 200 sandalyeli parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu ile 400 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin yeni üyelerinin belirleneceği seçimde sandık çıkış anketlerine göre, Giorgia Meloni'nin partisi yarışı önde götürüyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre Meloni favori

İEn son 9 Eylül'de açıklanan anketlerde de Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya'nın Kardeşleri (FdI) ilk sırada, Enrico Letta liderliğindeki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) 2. sırada, Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lig Partisi 3. sırada, eski başbakanlardan Giuseppe Conte’nin liderlik ettiği düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) 4. sırada, yine eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin başkanı olduğu merkez sağdan Forza Italia (FI) 5. sırada ve ‘Üçüncü kutup’ adıyla kendini merkezde konumlandıran Carlo Calenda liderliğindeki Eylem Partisi (Az) 6. sırada yer alıyordu.
Seçimler bu şekilde sonuçlanırsa, Giorgia Meloni liderliğindeki FdI, Salvini liderliğindeki Lig Partisi ve Silvio Berlusconi liderliğindeki FI ile bazı küçük sağ partilerden oluşan sağ ittifakın iktidara gelmesi bekleniyor.
Ülkede, Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin 21 Temmuz'da çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentonun iki kanadını feshederek 2023'te yapılması gereken seçimlerin 25 Eylül'de yapılmasına karar vermişti.
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