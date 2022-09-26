https://sputniknews.com.tr/20220926/istanbulda-eski-komsusunu-satirla-olduren-zanli-tutuklandi-1061632281.html

İstanbul'da eski komşusunu satırla öldüren zanlı tutuklandı

İstanbul'da eski komşusunu satırla öldüren zanlı tutuklandı

İstanbul'da Necat Denli, geçen cuma günü fırında çalıştığı sırada yanına gittiği eski komşusu Cemal Kılıç'ı satırla öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T16:13+0300

2022-09-26T16:13+0300

2022-09-26T16:13+0300

yaşam

istanbul

komşu

cinayet

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İstanbul'da, husumetli olduğu eski komşusu Cemal Kılıç'ı (40) çalıştığı fırında satırla öldüren Necat Denli (32) tutuklandı.Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi'nde 23 Eylül Cuma günü saat 04.00 sıralarında Cemal Kılıç, fırında çalıştığı sırada yanına gelen husumetli olduğu eski komşusu Necat Denli tarafından satırla öldürüldü.Olay sonrası çalıştığı işyerinde gözaltına alınan Necat Denli emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Şüpheli cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.Mahkeme, şüphelinin "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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Sputnik Türkiye

istanbul, komşu, cinayet