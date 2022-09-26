https://sputniknews.com.tr/20220926/istanbulda-eski-komsusunu-satirla-olduren-zanli-tutuklandi-1061632281.html
İstanbul'da eski komşusunu satırla öldüren zanlı tutuklandı
İstanbul'da eski komşusunu satırla öldüren zanlı tutuklandı
İstanbul'da Necat Denli, geçen cuma günü fırında çalıştığı sırada yanına gittiği eski komşusu Cemal Kılıç'ı satırla öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T16:13+0300
2022-09-26T16:13+0300
2022-09-26T16:13+0300
yaşam
istanbul
komşu
cinayet
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İstanbul'da, husumetli olduğu eski komşusu Cemal Kılıç'ı (40) çalıştığı fırında satırla öldüren Necat Denli (32) tutuklandı.Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi'nde 23 Eylül Cuma günü saat 04.00 sıralarında Cemal Kılıç, fırında çalıştığı sırada yanına gelen husumetli olduğu eski komşusu Necat Denli tarafından satırla öldürüldü.Olay sonrası çalıştığı işyerinde gözaltına alınan Necat Denli emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Şüpheli cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.Mahkeme, şüphelinin "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
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istanbul, komşu, cinayet
İstanbul'da eski komşusunu satırla öldüren zanlı tutuklandı
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İstanbul'da Necat Denli, geçen cuma günü fırında çalıştığı sırada yanına gittiği eski komşusu Cemal Kılıç'ı satırla öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Denli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı
İstanbul'da, husumetli olduğu eski komşusu Cemal Kılıç'ı (40) çalıştığı fırında satırla öldüren Necat Denli (32) tutuklandı.
Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi'nde 23 Eylül Cuma günü saat 04.00 sıralarında Cemal Kılıç, fırında çalıştığı sırada yanına gelen husumetli olduğu eski komşusu Necat Denli tarafından satırla öldürüldü.
Olay sonrası çalıştığı işyerinde gözaltına alınan Necat Denli emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Şüpheli cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, şüphelinin "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.