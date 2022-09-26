Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220926/istanbulda-16-isid-suphelisi-yakalandi-1061618758.html
İstanbul'da 16 IŞİD şüphelisi yakalandı
İstanbul'da 16 IŞİD şüphelisi yakalandı
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik 10 ilçedeki 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T10:12+0300
2022-09-26T10:12+0300
türkiye
işid
terör örgütü
terör
operasyon
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059978369_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_ca4f76713d0ca48c6f037c20ae370b58.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, dini istismar eden terör örgütleriyle irtibatlı örgüt üyelerinin, Türkiye'ye yönelik eylemler yapabileceğinden hareketle operasyon düzenlendiği bildirildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20220923/adanada-isid-operasyonu-7-gozalti-1061534173.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059978369_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_55ab8efd3175aa77ebc83b03bd376ec9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
işid, terör örgütü, terör, operasyon, istanbul
işid, terör örgütü, terör, operasyon, istanbul

İstanbul'da 16 IŞİD şüphelisi yakalandı

10:12 26.09.2022
© AAAdana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Adana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© AA
Abone olTelegram
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik 10 ilçedeki 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, dini istismar eden terör örgütleriyle irtibatlı örgüt üyelerinin, Türkiye'ye yönelik eylemler yapabileceğinden hareketle operasyon düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren, dini istismar eden terör örgütleri ile irtibatlı olarak faaliyet yürüten şahısların, dini istismar eden terör örgütleri içerisinde çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet yürüttüğü tespit edilen, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde dini istismar eden terör örgütü saflarında bulunan, son süreçte ülkemize yönelik eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak tarih itibarı ile İstanbul'da faaliyetlerine devam eden ve İstanbul genelinde ikamet ettiği tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla İstanbul geneli 10 ilçede (Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece, Sultangazi, Sultanbeyli ve Zeytinburnu) bulunan 14 farklı adrese yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli şahıs yakalanmıştır."
Adana'da IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
TÜRKİYE
Adana'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
23 Eylül, 08:16
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала