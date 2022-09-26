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https://sputniknews.com.tr/20220926/irandaki-protestolarda-bir-kadin-daha-hayatini-kaybetti-1061646406.html
İran’daki protestolarda bir kadın daha hayatını kaybetti
İran’daki protestolarda bir kadın daha hayatını kaybetti
İran’da Mahsa Emini’nin ölümünün ardından başlayan protestolarda 20 yaşındaki Hadis Necefi, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T22:58+0300
2022-09-26T22:58+0300
dünya
iran
mahsa emini
ölüm
protesto
kadın
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
polis
ahlak polisi
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İran’da 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin ölümünün ardından patlak veren protestolar sırasında bir kadının daha hayatını kaybettiği bildirildi. Gazeteci ve kadın hakları savunucusu Masih Alinejad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 yaşındaki Hadis Necefi’nin güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini aktardı. Necef’in 21 Eylül’de açılan ateş sonucu karnından, boynundan, kalbinden ve elinden yaralandığı ve kaldırıldığı Ghaem Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.Necef’in ablası, yaptığı açıklamada, "Daha 20 yaşındaydı. Mahsa Amini için kalbi kırıldı. Sessiz kalmayacağını söyledi. Onu altı kurşunla öldürdüler" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220926/iran-yargi-erki-baskani-emininin-olumu-uzerine-baslayan-protestolara-destek-verenler-yargilanacak-1061643820.html
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iran, mahsa emini, ölüm, protesto, kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, polis, ahlak polisi
iran, mahsa emini, ölüm, protesto, kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, polis, ahlak polisi

İran’daki protestolarda bir kadın daha hayatını kaybetti

22:58 26.09.2022
© İHAİran’da Mahsa Emini’nin ölümünün ardından başlayan protestolarda 20 yaşındaki Hadis Necefi, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
İran’da Mahsa Emini’nin ölümünün ardından başlayan protestolarda 20 yaşındaki Hadis Necefi, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© İHA
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İran’da Mahsa Emini’nin ölümünün ardından başlayan protestolarda 20 yaşındaki Hadis Necefi, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
İran’da 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin ölümünün ardından patlak veren protestolar sırasında bir kadının daha hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazeteci ve kadın hakları savunucusu Masih Alinejad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 yaşındaki Hadis Necefi’nin güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.
Necef’in 21 Eylül’de açılan ateş sonucu karnından, boynundan, kalbinden ve elinden yaralandığı ve kaldırıldığı Ghaem Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.
Necef’in ablası, yaptığı açıklamada, "Daha 20 yaşındaydı. Mahsa Amini için kalbi kırıldı. Sessiz kalmayacağını söyledi. Onu altı kurşunla öldürdüler" dedi.
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