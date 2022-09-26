https://sputniknews.com.tr/20220926/ingiltere-merkez-bankasi-finansal-piyasalardaki-gelismeleri-cok-yakindan-takip-ediyoruz-1061645838.html

İngiltere Merkez Bankası: Finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz

İngiltere Merkez Bankası: Finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz

İngiliz sterlinindeki tarihi düşüşün ardından açıklamalarda bulunan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T22:34+0300

2022-09-26T22:34+0300

2022-09-26T22:34+0300

ekonomi

sterlin

ingiltere merkez bankası (boe)

ingiltere

andrew bailey

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İngiltere Merkez Bankası (BoE), finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini belirterek, Para Politikası Kurulu'nun, görevine uygun olarak orta vadede enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürmek için gereken şekilde faiz oranlarını değiştirmekte tereddüt etmeyeceğini duyurdu.Banka'nın web sitesinde yer alan BoE Başkanı Andrew Bailey'in açıklamasında, Banka'nın, finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip ettiği kaydedildi.Geçen haftalarda İngiliz hükümetinin bir dizi önemli duyuru yaptığı hatırlatılan açıklamada, "Hükümetin Enerji Fiyat Garantisi, (hanehalkı enerji faturalarının 2 yıl boyunca sabit tutulması) enflasyondaki kısa vadeli zirveyi (beklenen zirve seviyeyi) azaltacaktır" denildi.'Gereken şekilde faiz oranlarını değiştirmekte tereddüt etmeyecektir'İngiliz hükümetinin sürdürülebilir ekonomik büyümeye olan bağlılığının olumlu karşılandığı belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi: Sterlindeki tarihi düşüşİngiliz sterlini, bu sabah Asya piyasalarında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını belirtmişti. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinin güç kaybetmesine neden oldu.Analistler, BoE'nin, ilerleyen dönemde enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz artışlarına devam edeceğini öngörüyor.İngiltere Merkez Bankası, geçen hafta, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 seviyesine yükseltmişti.Ülkede enflasyon, halihazırda yüzde 9,9 ile son 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

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sterlin, ingiltere merkez bankası (boe), ingiltere, andrew bailey