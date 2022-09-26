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'İkramiye kazandınız' diyerek Almanları dolandıran şebekeye baskın
'İkramiye kazandınız' diyerek Almanları dolandıran şebekeye baskın
Türkiye’deki Alman turistleri ve ülkelerinde yaşayan Almanları “piyangodan ikramiye kazandınız” diyerek dolandıran şebeke çökertildi. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T10:49+0300
2022-09-26T10:56+0300
türkiye
alman
alman turist
dolandırıcılık
piyango
ikramiye
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Almanya'da ve Türkiye'de yaşayan Alman vatandaşları telefonla 394 bin euro dolandıran 28 şüpheli yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye ve ülkelerinde yaşayan Almanların dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Alman Polis Departmanı ile ortak çalışma yürüten ekiplerce, şüphelilerin telefonla aradıkları kişilere piyangodan ikramiye kazandıklarını söyledikleri, ikramiyeleri alabilmek için istenilen hesaplara belirli miktarda para yatıranları tekrar arayan şüphelilerin, kendilerini "polis, resmi memur" olarak tanıtıp yasa dışı hesaplara para yatırıldığını söyleyip tekrar para aldıkları tespit edildi.YAKLAŞIK 400 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇParaları değişik ödeme yöntemleriyle Türkiye'de bankacılık sistemine sokarak aklama suçu işledikleri anlaşılan şüphelilerin toplamda 394 bin euro haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Rize, Tokat, Şanlıurfa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 kişiyi gözaltına aldı
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alman, alman turist, dolandırıcılık, piyango, ikramiye
alman, alman turist, dolandırıcılık, piyango, ikramiye

'İkramiye kazandınız' diyerek Almanları dolandıran şebekeye baskın

10:49 26.09.2022 (güncellendi: 10:56 26.09.2022)
© AAPolis- Gözaltı- Operasyon
Polis- Gözaltı- Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© AA
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Türkiye’deki Alman turistleri ve ülkelerinde yaşayan Almanları “piyangodan ikramiye kazandınız” diyerek dolandıran şebeke çökertildi.
Almanya'da ve Türkiye'de yaşayan Alman vatandaşları telefonla 394 bin euro dolandıran 28 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye ve ülkelerinde yaşayan Almanların dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Alman Polis Departmanı ile ortak çalışma yürüten ekiplerce, şüphelilerin telefonla aradıkları kişilere piyangodan ikramiye kazandıklarını söyledikleri, ikramiyeleri alabilmek için istenilen hesaplara belirli miktarda para yatıranları tekrar arayan şüphelilerin, kendilerini "polis, resmi memur" olarak tanıtıp yasa dışı hesaplara para yatırıldığını söyleyip tekrar para aldıkları tespit edildi.
YAKLAŞIK 400 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ
Paraları değişik ödeme yöntemleriyle Türkiye'de bankacılık sistemine sokarak aklama suçu işledikleri anlaşılan şüphelilerin toplamda 394 bin euro haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Rize, Tokat, Şanlıurfa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 kişiyi gözaltına aldı
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