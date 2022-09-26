https://sputniknews.com.tr/20220926/iki-taksi-soforu-scooter-surucusunu-sopayla-dovdu-1061617301.html

İki taksi şoförü, scooter sürücüsünü sopayla dövdü

İki taksi şoförü, scooter sürücüsünü sopayla dövdü

Adana'da iki taksi şoförü, tartıştıkları scooter sürücüsünü sopayla dövdü. 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T06:37+0300

2022-09-26T06:37+0300

2022-09-26T06:37+0300

türkiye

adana

taksi

scooter

darp

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Adana'nın Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Bülent Angın Bulvarı’nda scooter ile ilerleyen ve ismi açıklanmayan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldaki taksici ile tartışmaya başladı.Çevredeki başka bir taksicinin de olaya karışmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Scooter kullanıcısı, kavgaya dönüşen tartışmada taksiciler tarafından sopa ve yumruklarla darp edildi.Bir kişinin araya girmesiyle sonlanan kavgada taksiciler bölgeden uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayakta tedavi edilen scooter sürücüsü, daha sonra bölgeden ayrıldı. Polis, taksicilerin yakalanması için çalışma başlattı.

türkiye

adana

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adana, taksi, scooter, darp