https://sputniknews.com.tr/20220926/ibbden-75-bin-universite-ogrencisine-4500-lira-burs-basvurular-basladi-1061628629.html
İBB'den 75 bin üniversite öğrencisine 4500 lira burs: Başvurular başladı
İBB'den 75 bin üniversite öğrencisine 4500 lira burs: Başvurular başladı
İBB’nin ‘Genç Üniversiteli Desteği’ projesi kapsamında 75 bin öğrenciye geri ödemesiz vereceği 4 bin 500 TL’lik burs için başvurular başladı. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T14:23+0300
2022-09-26T14:23+0300
2022-09-26T14:29+0300
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekonomi
üniversite
öğrenci
burs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103023/80/1030238023_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_cc5e159e51b4c2b4d1bb0358531dcb1b.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'Genç Üniversiteli Desteği' projesi kapsamında üniversite öğrencilerini ekonomik anlamda desteklemek için 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL burs desteğinde bulunacak.İBB'den yapılan açıklamaya göre söz konusu burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin de yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2.00 olması da istenen kriterler arasında yer alıyor.Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, ücretli değişim programında olanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 25 yaşından büyükler ise burstan faydalanamayacak.‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden başvurulacakÖğrenciler, burs desteği için İBB’nin ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden başvuru yapacak. Proje ve ölçütler hakkında ayrıntılı bilgiler mobil uygulamasında yer alıyor. Bugün başlayan başvurular 16 Ekim’de bitecek. Yapılacak değerlendirmelerin ardından burs almaya hak kazanan öğrencilere, ekim ayından itibaren üç taksit olarak ödeme yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20220718/imamoglu-ibb-bu-yil-75-bin-universiteliye-4-bin-500-tl-geri-odemesiz-katkida-bulunacak-1058852899.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103023/80/1030238023_112:0:1024:684_1920x0_80_0_0_309197765d1be47fae9d49dd095ce43a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), üniversite, öğrenci, burs
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), üniversite, öğrenci, burs
İBB'den 75 bin üniversite öğrencisine 4500 lira burs: Başvurular başladı
14:23 26.09.2022 (güncellendi: 14:29 26.09.2022) Abone ol
İBB’nin ‘Genç Üniversiteli Desteği’ projesi kapsamında 75 bin öğrenciye geri ödemesiz vereceği 4 bin 500 TL’lik burs için başvurular başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'Genç Üniversiteli Desteği' projesi kapsamında üniversite öğrencilerini ekonomik anlamda desteklemek için 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL burs desteğinde bulunacak.
İBB'den yapılan açıklamaya göre söz konusu burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin de yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2.00 olması da istenen kriterler arasında yer alıyor.
Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, ücretli değişim programında olanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 25 yaşından büyükler ise burstan faydalanamayacak.
‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden başvurulacak
Öğrenciler, burs desteği için İBB’nin ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden başvuru yapacak. Proje ve ölçütler hakkında ayrıntılı bilgiler mobil uygulamasında yer alıyor. Bugün başlayan başvurular 16 Ekim’de bitecek. Yapılacak değerlendirmelerin ardından burs almaya hak kazanan öğrencilere, ekim ayından itibaren üç taksit olarak ödeme yapılacak.