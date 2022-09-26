https://sputniknews.com.tr/20220926/gaziosmanpasada-tirla-kacaklar-birakiliyor-paylasimi-sonrasi-120-yasadisi-gocmen-yakalandi-1061616380.html

'Gaziosmanpaşa’da TIR'la kaçaklar bırakılıyor' paylaşımı sonrası 120 yasadışı göçmen yakalandı

'Gaziosmanpaşa’da TIR'la kaçaklar bırakılıyor' paylaşımı sonrası 120 yasadışı göçmen yakalandı

Bir kişinin sosyal medya hesabından yaptığı 'Gaziosmanpaşa’da TIR'la kaçaklar bırakılıyor' paylaşımı sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T05:26+0300

2022-09-26T05:26+0300

2022-09-26T05:32+0300

türkiye

yasadışı göçmenler

gaziosmanpaşa

kaçak

kaçak göçmenler

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da yapılan denetimlerde 120 yasadışı göçmen yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, sosyal medyada "Gaziosmanpaşa’da tırla kaçaklar bırakılıyor” şeklinde paylaşılan görüntüler ile ilgili çalışma başlattı.Gaziosmanpaşa ilçesinde yürütülen çalışmalarda, Karadeniz Mahallesi’nde bir cadde üzerinde durdurulan minibüsün içerisinde kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen yabancı uyruklu kişiler ile M.E. ve B.K. yakalandı.Ayrıca ilçe genelinde yasadışı göçmenlere yönelik denetimlerde, 33 Afganistan, 21 Pakistan, 61 Suriye, 3 Bangladeş, 1 Angola ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 120 düzensiz göçmen yakalandı.M.E. ve B.K. hakkında, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.Yasadışı göçmenlerin, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği bildirildi.

türkiye

gaziosmanpaşa

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yasadışı göçmenler, gaziosmanpaşa, kaçak, kaçak göçmenler