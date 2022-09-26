https://sputniknews.com.tr/20220926/gaziosmanpasada-tirla-kacaklar-birakiliyor-paylasimi-sonrasi-120-yasadisi-gocmen-yakalandi-1061616380.html
'Gaziosmanpaşa’da TIR'la kaçaklar bırakılıyor' paylaşımı sonrası 120 yasadışı göçmen yakalandı
'Gaziosmanpaşa’da TIR'la kaçaklar bırakılıyor' paylaşımı sonrası 120 yasadışı göçmen yakalandı
Bir kişinin sosyal medya hesabından yaptığı 'Gaziosmanpaşa’da TIR'la kaçaklar bırakılıyor' paylaşımı sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T05:26+0300
2022-09-26T05:26+0300
2022-09-26T05:32+0300
türkiye
yasadışı göçmenler
gaziosmanpaşa
kaçak
kaçak göçmenler
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da yapılan denetimlerde 120 yasadışı göçmen yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, sosyal medyada "Gaziosmanpaşa’da tırla kaçaklar bırakılıyor” şeklinde paylaşılan görüntüler ile ilgili çalışma başlattı.Gaziosmanpaşa ilçesinde yürütülen çalışmalarda, Karadeniz Mahallesi’nde bir cadde üzerinde durdurulan minibüsün içerisinde kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen yabancı uyruklu kişiler ile M.E. ve B.K. yakalandı.Ayrıca ilçe genelinde yasadışı göçmenlere yönelik denetimlerde, 33 Afganistan, 21 Pakistan, 61 Suriye, 3 Bangladeş, 1 Angola ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 120 düzensiz göçmen yakalandı.M.E. ve B.K. hakkında, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.Yasadışı göçmenlerin, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği bildirildi.
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yasadışı göçmenler, gaziosmanpaşa, kaçak, kaçak göçmenler
yasadışı göçmenler, gaziosmanpaşa, kaçak, kaçak göçmenler
'Gaziosmanpaşa’da TIR'la kaçaklar bırakılıyor' paylaşımı sonrası 120 yasadışı göçmen yakalandı
05:26 26.09.2022 (güncellendi: 05:32 26.09.2022) Abone ol
Bir kişinin sosyal medya hesabından yaptığı 'Gaziosmanpaşa’da TIR'la kaçaklar bırakılıyor' paylaşımı sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Durdurulan bir minibüste toplamda 120 yasadışı göçmen yakalandı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yapılan denetimlerde 120 yasadışı göçmen yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, sosyal medyada "Gaziosmanpaşa’da tırla kaçaklar bırakılıyor” şeklinde paylaşılan görüntüler ile ilgili çalışma başlattı.
Gaziosmanpaşa ilçesinde yürütülen çalışmalarda, Karadeniz Mahallesi’nde bir cadde üzerinde durdurulan minibüsün içerisinde kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen yabancı uyruklu kişiler ile M.E. ve B.K. yakalandı.
Ayrıca ilçe genelinde yasadışı göçmenlere yönelik denetimlerde, 33 Afganistan, 21 Pakistan, 61 Suriye, 3 Bangladeş, 1 Angola ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 120 düzensiz göçmen yakalandı.
M.E. ve B.K. hakkında, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.
Yasadışı göçmenlerin, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği bildirildi.