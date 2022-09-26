FSB: Vladivostok'ta görevli Japon konsolos, casusluk yaparken suçüstü yakalandı
20:17 26.09.2022 (güncellendi: 20:19 26.09.2022)
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ / Multimedya arşivine gidinJaponya'nın Vladivostok Başkonsolosluğu Konsolosu Motoki Tatsunori
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ/
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya'nın Vladivostok Başkonsolosluğu Konsolosu Motoki Tatsunori'nin para karşılığında gizli bilgi teslim aldığı sırada yakalandığını ve 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurdu. Japon diplomatın 48 saat içinde Rusya'dan ayrılması gerekiyor.
FSB, Tatsunori'nin Rusya'nın Asya-Pasifik bölgesindeki bir ülkeyle işbirliğine ve Batı'nın yaptırım politikasının Rusya'nın Primorskiy Kray bölgesindeki ekonomik durum üzerindeki etkisine ilişkin sınırlı erişime tabi bilgileri aldığı sırada gözaltına alındığını belirtti.
Tatsunori'nin diplomat statüsüne uymayan casusluk faaliyetleri nedeniyle istenmeyen kişi ilan edildiğini bildiren FSB, Japon tarafından diplomatik kanallar üzerinden protesto notası gönderildiğini kaydetti.
Rus Dışişleri: Ülkeden ayrılması için 48 saat verildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tatsunori'ye ülkeden ayrılması için 48 saat verildiğini açıkladı.
Tatsunori'nin diplomat statüsüne uymayan casusluk faaliyetleri nedeniyle istenmeyen kişi ilan edildiğini bildiren FSB, Japon tarafından diplomatik kanallar üzerinden protesto notası gönderildiğini kaydetti.
Rus Dışişleri: Ülkeden ayrılması için 48 saat verildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tatsunori'ye ülkeden ayrılması için 48 saat verildiğini açıkladı.