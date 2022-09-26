https://sputniknews.com.tr/20220926/fransa-cumhurbaskani-macrondan-biden-yonetimi-doneminde-ilk-resmi-ziyaret--1061643397.html

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan, Biden yönetimi döneminde Beyaz Saray'a ilk resmi ziyaret

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan, Biden yönetimi döneminde Beyaz Saray'a ilk resmi ziyaret

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u 1 Aralık'ta Beyaz Saray'da ağırlayacak. 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T21:32+0300

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emmanuel macron

joe biden

beyaz saray

dünya

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 1 Aralık 2022'de Beyaz Saray'a ziyarette bulunacağını açıkladı.Biden ve eşi Jill Biden'ın Beyaz Saray'da Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'u ağırlayacağını belirten Jean-Pierre, bunun, Biden yönetimi döneminde Macron'un ABD'ye yapacağı ilk resmi ziyaret olacağını söyledi.Söz konusu görüşmede ABD'nin en eski müttefiklerinden biri olan Fransa ile ikili ilişkilerinin ele alınacağını kaydeden Jean-Pierre, iki liderin ikili ve bölgesel gelişmeleri ele alacağını belirtti.

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emmanuel macron, joe biden, beyaz saray