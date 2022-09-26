https://sputniknews.com.tr/20220926/feghouli-galatasarayi-fifaya-sikayet-etti-1061623640.html
Feghouli, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Feghouli, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Galatasaray'ın sezon başında yollarını ayırdığı eski futbolcusu Feghouli'nin, kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T12:29+0300
2022-09-26T12:29+0300
2022-09-26T12:48+0300
sofiane feghouli
galatasaray
spor
fifa
şikayet
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Sofiane Feghouli'nin, toplam 1.6 milyon euro (28.5 milyon TL) alacağı için sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.Sabah'ın haberine göre, Burak Elmas döneminde sözleşmesi biten Cezayirli oyuncu, birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ederken, dava dosyasına gecikmeden dolayı yüzde 10 faiz de işletti.2017 yazında West Ham United'dan 4.25 milyon euroya transfer edilen Sofiane Feghouli sarı-kırmızılı ekiple senelik 3.85 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.Tecrübeli oyuncu Galatasaray'da geçirdiği 5 sezonda 2 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı. 161 maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu 33 gol attı ve 31 asist yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20211115/galatasarayli-feghouli-mesut-ozilden-nefret-ediyorum-1050820163.html
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sofiane feghouli, galatasaray, fifa, şikayet
sofiane feghouli, galatasaray, fifa, şikayet
Feghouli, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
12:29 26.09.2022 (güncellendi: 12:48 26.09.2022) Abone ol
Galatasaray'ın sezon başında yollarını ayırdığı eski futbolcusu Feghouli'nin, kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Sofiane Feghouli'nin, toplam 1.6 milyon euro (28.5 milyon TL) alacağı için sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre, Burak Elmas döneminde sözleşmesi biten Cezayirli oyuncu, birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ederken, dava dosyasına gecikmeden dolayı yüzde 10 faiz de işletti.
2017 yazında West Ham United'dan 4.25 milyon euroya transfer edilen Sofiane Feghouli sarı-kırmızılı ekiple senelik 3.85 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Tecrübeli oyuncu Galatasaray'da geçirdiği 5 sezonda 2 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı. 161 maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu 33 gol attı ve 31 asist yaptı.