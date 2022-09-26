https://sputniknews.com.tr/20220926/enver-ayseverle-yolcu-yolunda-gerek-radyo-sputnikte-basliyor-1061633806.html
Enver Aysever’le ‘Yolcu Yolunda Gerek’ Radyo Sputnik’te başlıyor
Enver Aysever’le ‘Yolcu Yolunda Gerek’ Radyo Sputnik’te başlıyor
Gazeteci Enver Aysever ‘Yolcu Yolunda Gerek’ programıyla hafta içi her akşam 18.30’dan sonra Radyo Sputnik’te dinleyicileriyle buluşacak. Enver Aysever’le... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T16:45+0300
2022-09-26T16:45+0300
2022-09-26T16:58+0300
türkiye
radyo sputnik
enver aysever
yolcu yolunda gerek
radyo
program
mahir boztepe
elif sudagezer
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Güçlü kadrosuyla ve özgün içeriğiyle 2011’den bu yana Türkiye’de karasal yayın yapan Radyo Sputnik, yeni yayın dönemini iddialı bir isimle açmaya hazırlanıyor. Radyo Sputnik mevcut çok sayıda deneyimli gazetecinin yanında, Enver Aysever’i de kadrosuna kattı. Aysever, 3 Ekim Pazartesi mikrofon başına geçecek ve hafta içi her akşam 18.30-20.30 arası dinleyicilere seslenecek.2 saatlik yayın süresince Enver Aysever, özel konukların yanı sıra, radyo dinleyicilerine de mikrofon uzatacak.Enver Aysever kimdir?Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı, sosyolog ve Yunus Nadi Roman Ödülü sahibi yazar. Enver Aysever, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. TV8’de ‘Lacivert’ adlı programla yayıncılık macerasına başlayan Aysever, sırasıyla NTV Radyo, Skytürk TV ve CNN Türk’te programlar yaptı. Aysever, Tele1'de Ayrıntılar adlı televizyon programını hazırlayıp sunuyor.Radyo Sputnik hakkındaRusya’nın resmi haber ajansı Sputnik’in Türkiye’deki karasal radyo organı olan Radyo Sputnik, tam 12 yıldır İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de yayınlarına hız kesmeden devam ediyor.Genel Yayın Yönetmenliği’ni Mahir Boztepe’nin, Haber Koordinatörlüğü’nü ise Elif Sudagezer’in üstlendiği Radyo Sputnik’te, Ali Çağatay, Atilla Güner, Ceyda Karan, Meliha Okur ve İsmet Özçelik gibi çok sayıda deneyimli gazeteci halen özel programlar hazırlıyor ve sunuyor.Radyo Sputnik, İstanbul’da 97.8, Ankara’da 96.2, İzmir’de 91.0, Bursa’da 101.4 ve Kocaeli’de 90.2 frekanslarından yayın yapıyor. Karasal yayının olmadığı kentlerde, radyo yayınları, Sputnik Haber Portalı’ndan da dinlenebiliyor.
türkiye
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
radyo sputnik, enver aysever, yolcu yolunda gerek, radyo, program, mahir boztepe, elif sudagezer
radyo sputnik, enver aysever, yolcu yolunda gerek, radyo, program, mahir boztepe, elif sudagezer
Enver Aysever’le ‘Yolcu Yolunda Gerek’ Radyo Sputnik’te başlıyor
16:45 26.09.2022 (güncellendi: 16:58 26.09.2022) Abone ol
Gazeteci Enver Aysever ‘Yolcu Yolunda Gerek’ programıyla hafta içi her akşam 18.30’dan sonra Radyo Sputnik’te dinleyicileriyle buluşacak. Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek, 3 Ekim Pazartesi yayına başlayacak.
Güçlü kadrosuyla ve özgün içeriğiyle 2011’den bu yana Türkiye’de karasal yayın yapan Radyo Sputnik, yeni yayın dönemini iddialı bir isimle açmaya hazırlanıyor. Radyo Sputnik mevcut çok sayıda deneyimli gazetecinin yanında, Enver Aysever’i de kadrosuna kattı. Aysever, 3 Ekim Pazartesi mikrofon başına geçecek ve hafta içi her akşam 18.30-20.30 arası dinleyicilere seslenecek.
2 saatlik yayın süresince Enver Aysever, özel konukların yanı sıra, radyo dinleyicilerine de mikrofon uzatacak.
Enver Aysever kimdir?
Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı, sosyolog ve Yunus Nadi Roman Ödülü sahibi yazar. Enver Aysever, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. TV8’de ‘Lacivert’ adlı programla yayıncılık macerasına başlayan Aysever, sırasıyla NTV Radyo, Skytürk TV ve CNN Türk’te programlar yaptı. Aysever, Tele1'de Ayrıntılar adlı televizyon programını hazırlayıp sunuyor.
Radyo Sputnik hakkında
Rusya’nın resmi haber ajansı Sputnik’in Türkiye’deki karasal radyo organı olan Radyo Sputnik, tam 12 yıldır İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de yayınlarına hız kesmeden devam ediyor.
Genel Yayın Yönetmenliği’ni Mahir Boztepe’nin, Haber Koordinatörlüğü’nü ise Elif Sudagezer’in üstlendiği Radyo Sputnik’te, Ali Çağatay, Atilla Güner, Ceyda Karan, Meliha Okur ve İsmet Özçelik gibi çok sayıda deneyimli gazeteci halen özel programlar hazırlıyor ve sunuyor.
Radyo Sputnik, İstanbul’da 97.8, Ankara’da 96.2, İzmir’de 91.0, Bursa’da 101.4 ve Kocaeli’de 90.2 frekanslarından yayın yapıyor. Karasal yayının olmadığı kentlerde, radyo yayınları, Sputnik Haber Portalı’ndan da dinlenebiliyor.