Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220926/enver-ayseverle-yolcu-yolunda-gerek-radyo-sputnikte-basliyor-1061633806.html
Enver Aysever’le ‘Yolcu Yolunda Gerek’ Radyo Sputnik’te başlıyor
Enver Aysever’le ‘Yolcu Yolunda Gerek’ Radyo Sputnik’te başlıyor
Gazeteci Enver Aysever ‘Yolcu Yolunda Gerek’ programıyla hafta içi her akşam 18.30’dan sonra Radyo Sputnik’te dinleyicileriyle buluşacak. Enver Aysever’le... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T16:45+0300
2022-09-26T16:58+0300
türkiye
radyo sputnik
enver aysever
yolcu yolunda gerek
radyo
program
mahir boztepe
elif sudagezer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1a/1061633648_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_7ac19c14189696a7187e2db12a38da1f.jpg
Güçlü kadrosuyla ve özgün içeriğiyle 2011’den bu yana Türkiye’de karasal yayın yapan Radyo Sputnik, yeni yayın dönemini iddialı bir isimle açmaya hazırlanıyor. Radyo Sputnik mevcut çok sayıda deneyimli gazetecinin yanında, Enver Aysever’i de kadrosuna kattı. Aysever, 3 Ekim Pazartesi mikrofon başına geçecek ve hafta içi her akşam 18.30-20.30 arası dinleyicilere seslenecek.2 saatlik yayın süresince Enver Aysever, özel konukların yanı sıra, radyo dinleyicilerine de mikrofon uzatacak.Enver Aysever kimdir?Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı, sosyolog ve Yunus Nadi Roman Ödülü sahibi yazar. Enver Aysever, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. TV8’de ‘Lacivert’ adlı programla yayıncılık macerasına başlayan Aysever, sırasıyla NTV Radyo, Skytürk TV ve CNN Türk’te programlar yaptı. Aysever, Tele1'de Ayrıntılar adlı televizyon programını hazırlayıp sunuyor.Radyo Sputnik hakkındaRusya’nın resmi haber ajansı Sputnik’in Türkiye’deki karasal radyo organı olan Radyo Sputnik, tam 12 yıldır İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de yayınlarına hız kesmeden devam ediyor.Genel Yayın Yönetmenliği’ni Mahir Boztepe’nin, Haber Koordinatörlüğü’nü ise Elif Sudagezer’in üstlendiği Radyo Sputnik’te, Ali Çağatay, Atilla Güner, Ceyda Karan, Meliha Okur ve İsmet Özçelik gibi çok sayıda deneyimli gazeteci halen özel programlar hazırlıyor ve sunuyor.Radyo Sputnik, İstanbul’da 97.8, Ankara’da 96.2, İzmir’de 91.0, Bursa’da 101.4 ve Kocaeli’de 90.2 frekanslarından yayın yapıyor. Karasal yayının olmadığı kentlerde, radyo yayınları, Sputnik Haber Portalı’ndan da dinlenebiliyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1a/1061633648_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_85b564a584cd7054aa7714707c915a7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, enver aysever, yolcu yolunda gerek, radyo, program, mahir boztepe, elif sudagezer
radyo sputnik, enver aysever, yolcu yolunda gerek, radyo, program, mahir boztepe, elif sudagezer

Enver Aysever’le ‘Yolcu Yolunda Gerek’ Radyo Sputnik’te başlıyor

16:45 26.09.2022 (güncellendi: 16:58 26.09.2022)
© SputnikEnver Aysever
Enver Aysever - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Gazeteci Enver Aysever ‘Yolcu Yolunda Gerek’ programıyla hafta içi her akşam 18.30’dan sonra Radyo Sputnik’te dinleyicileriyle buluşacak. Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek, 3 Ekim Pazartesi yayına başlayacak.
Güçlü kadrosuyla ve özgün içeriğiyle 2011’den bu yana Türkiye’de karasal yayın yapan Radyo Sputnik, yeni yayın dönemini iddialı bir isimle açmaya hazırlanıyor. Radyo Sputnik mevcut çok sayıda deneyimli gazetecinin yanında, Enver Aysever’i de kadrosuna kattı. Aysever, 3 Ekim Pazartesi mikrofon başına geçecek ve hafta içi her akşam 18.30-20.30 arası dinleyicilere seslenecek.
2 saatlik yayın süresince Enver Aysever, özel konukların yanı sıra, radyo dinleyicilerine de mikrofon uzatacak.

Enver Aysever kimdir?

Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı, sosyolog ve Yunus Nadi Roman Ödülü sahibi yazar. Enver Aysever, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. TV8’de ‘Lacivert’ adlı programla yayıncılık macerasına başlayan Aysever, sırasıyla NTV Radyo, Skytürk TV ve CNN Türk’te programlar yaptı. Aysever, Tele1'de Ayrıntılar adlı televizyon programını hazırlayıp sunuyor.

Radyo Sputnik hakkında

Rusya’nın resmi haber ajansı Sputnik’in Türkiye’deki karasal radyo organı olan Radyo Sputnik, tam 12 yıldır İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de yayınlarına hız kesmeden devam ediyor.
Genel Yayın Yönetmenliği’ni Mahir Boztepe’nin, Haber Koordinatörlüğü’nü ise Elif Sudagezer’in üstlendiği Radyo Sputnik’te, Ali Çağatay, Atilla Güner, Ceyda Karan, Meliha Okur ve İsmet Özçelik gibi çok sayıda deneyimli gazeteci halen özel programlar hazırlıyor ve sunuyor.
Radyo Sputnik, İstanbul’da 97.8, Ankara’da 96.2, İzmir’de 91.0, Bursa’da 101.4 ve Kocaeli’de 90.2 frekanslarından yayın yapıyor. Karasal yayının olmadığı kentlerde, radyo yayınları, Sputnik Haber Portalı’ndan da dinlenebiliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала