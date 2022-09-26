https://sputniknews.com.tr/20220926/emniyet-kemeri-takmayan-taksici-pis-bir-koku-vardi-parfume-uzanmak-icin-yerinden-soktum-1061630837.html

Emniyet kemeri takmayan taksici: Pis bir koku vardı, parfüme uzanmak için kemeri söktüm

Emniyet kemeri takmayan taksici: Pis bir koku vardı, parfüme uzanmak için kemeri söktüm

Kadıköy’de, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polis ekipleri taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kemer takmayan bir sürücü ise polis... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T15:37+0300

2022-09-26T15:37+0300

2022-09-26T15:41+0300

taksi

türkiye

emniyet kemeri

denetim

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Kadıköy’de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri Rıhtım Caddesi’nde denetim gerçekleştirdi. Taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimde, emniyet kemeri, taksi çalıştırma belgesi, sürücülerin ehliyetleri ve araçların muayeneleri gibi konulara yönelik çalışma yapıldı.Denetimler sonucunda 8 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan bin 568 lira cezai işlem uygulandı. Kemer takmayan bir sürücü ise polis ekiplerine ilginç bir bahane sundu. Sürücü, etrafta pis bir koku olduğunu ve araçta bulunan parfüme uzanmak için kemeri çıkardığını bu sırada denetime girdiğini belirtti.Sürücüye emniyet kemeri takmamaktan dolayı 196 lira ceza uygulandı.Kemer takmayan sürücü, “Emniyet kemerinden ceza yedim. Lağım kokusu vardı, yolcuları götürüyordum bu sırada parfüme uzanayım derken kemeri söktüm böyle bir şey oldu” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220818/otobus-ve-minibuslerde-tum-yolcular-emniyet-kemeri-takmadan-harekete-izin-verilmeyecek-1060071038.html

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taksi, emniyet kemeri, denetim