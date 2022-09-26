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Drift yapan 2 sürücüye 25 bin 598 TL ceza
Drift yapan 2 sürücüye 25 bin 598 TL ceza
Konya'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü bildirilen 2 sürücüye 25 bin 598 TL ceza uygulandı. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
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konya
drift
ceza
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Konya'nın Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Milliler Caddesinde öğle saatlerinde iki aracın drift yapması kameralara yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.Yapılan çalışma sonucu sürücüler tespit edildi.Toplam 25 bin 598 TL ceza kesilen sürücüler Z.D. ve S.D. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
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konya, drift, ceza
konya, drift, ceza

Drift yapan 2 sürücüye 25 bin 598 TL ceza

01:55 26.09.2022 (güncellendi: 01:58 26.09.2022)
© İHADrift yapan 2 sürücüye 25 bin 598 TL ceza
Drift yapan 2 sürücüye 25 bin 598 TL ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© İHA
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Konya'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü bildirilen 2 sürücüye 25 bin 598 TL ceza uygulandı.
Konya'nın Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Milliler Caddesinde öğle saatlerinde iki aracın drift yapması kameralara yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Yapılan çalışma sonucu sürücüler tespit edildi.
Toplam 25 bin 598 TL ceza kesilen sürücüler Z.D. ve S.D. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
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