https://sputniknews.com.tr/20220926/drift-yapan-2-surucuye-25-bin-598-tl-ceza-1061614255.html

Drift yapan 2 sürücüye 25 bin 598 TL ceza

Drift yapan 2 sürücüye 25 bin 598 TL ceza

Konya'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü bildirilen 2 sürücüye 25 bin 598 TL ceza uygulandı. 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T01:55+0300

2022-09-26T01:55+0300

2022-09-26T01:58+0300

türkiye

konya

drift

ceza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1a/1061614110_0:146:393:367_1920x0_80_0_0_d8728292e0edd4ae8c97e03bff513e35.jpg

Konya'nın Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Milliler Caddesinde öğle saatlerinde iki aracın drift yapması kameralara yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.Yapılan çalışma sonucu sürücüler tespit edildi.Toplam 25 bin 598 TL ceza kesilen sürücüler Z.D. ve S.D. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

türkiye

konya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konya, drift, ceza