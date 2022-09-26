https://sputniknews.com.tr/20220926/drift-yapan-2-surucuye-25-bin-598-tl-ceza-1061614255.html
Drift yapan 2 sürücüye 25 bin 598 TL ceza
Drift yapan 2 sürücüye 25 bin 598 TL ceza
Konya'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü bildirilen 2 sürücüye 25 bin 598 TL ceza uygulandı. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T01:55+0300
2022-09-26T01:55+0300
2022-09-26T01:58+0300
türkiye
konya
drift
ceza
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Konya'nın Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Milliler Caddesinde öğle saatlerinde iki aracın drift yapması kameralara yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.Yapılan çalışma sonucu sürücüler tespit edildi.Toplam 25 bin 598 TL ceza kesilen sürücüler Z.D. ve S.D. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
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konya, drift, ceza
Drift yapan 2 sürücüye 25 bin 598 TL ceza
01:55 26.09.2022 (güncellendi: 01:58 26.09.2022) Abone ol
Konya'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü bildirilen 2 sürücüye 25 bin 598 TL ceza uygulandı.
Konya'nın Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Milliler Caddesinde öğle saatlerinde iki aracın drift yapması kameralara yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Yapılan çalışma sonucu sürücüler tespit edildi.
Toplam 25 bin 598 TL ceza kesilen sürücüler Z.D. ve S.D. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.