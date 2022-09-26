https://sputniknews.com.tr/20220926/drift-festivalindeki-dansa-belediye-baskanindan-sert-tepki-hesabini-sormazsam-namerdim-1061630133.html

Drift festivalindeki dansa belediye başkanından sert tepki: 'Hesabını sormazsam namerdim'

Drift festivalindeki dansa belediye başkanından sert tepki: 'Hesabını sormazsam namerdim'

Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen 1. Demre Drift ve Tuning Fest'te bir kadının araçların üzerine çıkarak 'müstehcen' dans etmesi tepkileri beraberinde... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T15:19+0300

2022-09-26T15:19+0300

2022-09-26T15:19+0300

yaşam

antalya

demre

festival

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Demre’de ilçe belediyesi tarafından dün düzenlenen 1. Demre Drift ve Tuning Fest’te bir kadın araçların üzerine çıkarak müstehcen dans gösterisi yaptı.Festivaldeki gençler o anları cep telefonlarıyla kaydederken, gösteriyi izleyenler arasında yaşı küçük çocukların da yer aldığı görüldü.Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi.'Hesabını sormazsam namerdim'Tepkilerin ardından Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, organizasyon alanına gelip açıklama yaptı.Kendi kontrolleri dışında gelişen görüntüleri doğru bulmadığını aktaran Kocakaya, “İyi başlayan bir organizasyon, benim çok hoş olmadığını düşündüğüm bir görüntü nedeniyle moralimi bozdu. Demre Belediyesi himayesindeki bir organizasyonda bu görüntüyü ben doğru bulmuyorum. İzin de vermem, yapanın da hesabını sormazsam namerdim” dedi.Sorumluluğun kendilerinde olduğunu ve vatandaşlardan özür dilediğini de sözlerine ekleyen Kocakaya, ''Çok kişi vardı, sahaya giremeyen arkadaşlarımız da vardı. Herkesi kontrol etmek kolay olmadı. Açık söylemek gerekirse bu kadar kalabalığı ben de hayal etmemiştim” dedi.

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