https://sputniknews.com.tr/20220926/drift-festivalindeki-dansa-belediye-baskanindan-sert-tepki-hesabini-sormazsam-namerdim-1061630133.html
Drift festivalindeki dansa belediye başkanından sert tepki: 'Hesabını sormazsam namerdim'
Drift festivalindeki dansa belediye başkanından sert tepki: 'Hesabını sormazsam namerdim'
Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen 1. Demre Drift ve Tuning Fest'te bir kadının araçların üzerine çıkarak 'müstehcen' dans etmesi tepkileri beraberinde... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T15:19+0300
2022-09-26T15:19+0300
2022-09-26T15:19+0300
yaşam
antalya
demre
festival
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1a/1061630238_0:50:661:421_1920x0_80_0_0_a8538e217bdaa6a79a9e2f60f516b117.jpg
Demre’de ilçe belediyesi tarafından dün düzenlenen 1. Demre Drift ve Tuning Fest’te bir kadın araçların üzerine çıkarak müstehcen dans gösterisi yaptı.Festivaldeki gençler o anları cep telefonlarıyla kaydederken, gösteriyi izleyenler arasında yaşı küçük çocukların da yer aldığı görüldü.Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi.'Hesabını sormazsam namerdim'Tepkilerin ardından Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, organizasyon alanına gelip açıklama yaptı.Kendi kontrolleri dışında gelişen görüntüleri doğru bulmadığını aktaran Kocakaya, “İyi başlayan bir organizasyon, benim çok hoş olmadığını düşündüğüm bir görüntü nedeniyle moralimi bozdu. Demre Belediyesi himayesindeki bir organizasyonda bu görüntüyü ben doğru bulmuyorum. İzin de vermem, yapanın da hesabını sormazsam namerdim” dedi.Sorumluluğun kendilerinde olduğunu ve vatandaşlardan özür dilediğini de sözlerine ekleyen Kocakaya, ''Çok kişi vardı, sahaya giremeyen arkadaşlarımız da vardı. Herkesi kontrol etmek kolay olmadı. Açık söylemek gerekirse bu kadar kalabalığı ben de hayal etmemiştim” dedi.
antalya
demre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1a/1061630238_16:0:643:470_1920x0_80_0_0_c98fbe8cb8f022f21b8e804de34fbdb9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antalya, demre, festival
Drift festivalindeki dansa belediye başkanından sert tepki: 'Hesabını sormazsam namerdim'
Abone ol
Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen 1. Demre Drift ve Tuning Fest'te bir kadının araçların üzerine çıkarak 'müstehcen' dans etmesi tepkileri beraberinde getirdi. Belediye başkanıysa, ''Bu görüntüyü ben doğru bulmuyorum. İzin de vermem, yapanın da hesabını sormazsam namerdim” dedi.
Demre’de ilçe belediyesi tarafından dün düzenlenen 1. Demre Drift ve Tuning Fest’te bir kadın araçların üzerine çıkarak müstehcen dans gösterisi yaptı.
Festivaldeki gençler o anları cep telefonlarıyla kaydederken, gösteriyi izleyenler arasında yaşı küçük çocukların da yer aldığı görüldü.
Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi.
'Hesabını sormazsam namerdim'
Tepkilerin ardından Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, organizasyon alanına gelip açıklama yaptı.
Kendi kontrolleri dışında gelişen görüntüleri doğru bulmadığını aktaran Kocakaya, “İyi başlayan bir organizasyon, benim çok hoş olmadığını düşündüğüm bir görüntü nedeniyle moralimi bozdu. Demre Belediyesi himayesindeki bir organizasyonda bu görüntüyü ben doğru bulmuyorum. İzin de vermem, yapanın da hesabını sormazsam namerdim” dedi.
Sorumluluğun kendilerinde olduğunu ve vatandaşlardan özür dilediğini de sözlerine ekleyen Kocakaya, ''Çok kişi vardı, sahaya giremeyen arkadaşlarımız da vardı. Herkesi kontrol etmek kolay olmadı. Açık söylemek gerekirse bu kadar kalabalığı ben de hayal etmemiştim” dedi.