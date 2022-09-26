https://sputniknews.com.tr/20220926/dolartl-haftaya-rekorla-basladi-1061618158.html

Dolar/TL haftaya rekorla başladı

Dolar/TL haftaya rekorla başladı

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dolarda yükseliş sürüyor. Dolar/TL kuru haftaya yeni rekorla başladı. 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T08:20+0300

2022-09-26T08:20+0300

2022-09-26T08:20+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

dolar fiyatı beklentisi

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Dolar/TL kuru haftaya yeni rekorla başladı. Kur, Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 18,44 seviyesini de aşarak güniçi gördüğü rekor seviyeyi yeniledi.Geçen hafta Fed'in şahin mesajları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin etkisiyle dolar/TL kuru Aralık 2021'de kırdığı rekoru tazelemişti.Yeni haftanın ilk işlem gününde Türkiye'nin risk primi 781 baz puana yükselirken, 2 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 13,99 seviyesinde.Küresel piyasalarda doların karşısında duran yokSterlindeki ağır kaybın da etkisiyle Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 1,1 yükselişle 1354,5 puana çıkarak rekor seviyeye yükseldi. İngiltere’de yeni Başbakan Liz Truss’un agresif vergi kesintilerini öngören paketinin enflasyonu daha da tetikleyeceği endişesi ve Fed’in sert faiz artış patikasına girmesiyle düşen sterlin haftaya dolar karşısında rekor düşük seviyeyle giriyor.Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng hafta sonu, vergi kesintileri planını kastederek “daha fazlası yolda” açıklaması yapmasıyla sterlin Asya’da yüzde 5 civarında değer kaybederek 1,0350 dolar ile rekor düşük seviyeye geriledi.

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