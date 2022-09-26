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https://sputniknews.com.tr/20220926/davada-ara-karar-deniz-ugura-gecici-velayet-reha-muhtara-karara-uymazsa-zorlama-hapis-1061639571.html
Davada ara karar: Deniz Uğur'a geçici velayet, Reha Muhtar'a karara uymazsa zorlama hapis
Davada ara karar: Deniz Uğur'a geçici velayet, Reha Muhtar'a karara uymazsa zorlama hapis
Reha Muhtar’ın çocuklara şiddet uyguladığı gerekçesiyle anne Deniz Uğur tarafından açılan geçici velayet davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, 13... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T18:45+0300
2022-09-26T18:46+0300
reha muhtar
yaşam
deniz uğur
velayet
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Oyuncu Deniz Uğur, geçen hafta eski eşi Reha Muhtar’ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu. Reha Muhtar'ın, kızını dövdüğünü ileri sürerek mahkemeye başvuran Deniz Uğur, Reha Muhtar’ın, 13 yaşındaki kızını elindeki laptopu vermediği için dövdüğü ve direnen çocuğun bilgisayarı tutan ellerini ısırdığını iddia etti.İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Reha Muhtar, Deniz Uğur Gülener ve çocukları katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Reha Muhtar’ın avukatları duruşmanın gizli yapılmasını talep etti. Mahkeme bu talebi kabul etti.Ara kararını açıklayan mahkeme, velayeti babasında olan Mina Deniz Muhtar’ın geçici velayetinin 2 ay süre ile anne Deniz Uğur’a verilmesine karar verdi. Ayrıca Reha Muhtar’ın 2 ay süre ile şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulundukları konuta, okula ve işyerine 2 ay süre ile yaklaşmamasına da karar verildi. Diğer çocukları Poyraz Deniz Muhtar hakkında ise şiddete dair kanaate varılamadığından velayeti Reha Muhtar’da kaldı. Öte yandan Reha Muhtar, kararın gereklerine aykırı hareket etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapse tabi tutulacak.
https://sputniknews.com.tr/20220923/reha-muhtarin-13-yasindaki-kizi-ifade-verdi-4-yildir-dovuyor-bir-kez-bacagima-demirle-vurmustu-1061548733.html
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reha muhtar, deniz uğur, velayet
reha muhtar, deniz uğur, velayet

Davada ara karar: Deniz Uğur'a geçici velayet, Reha Muhtar'a karara uymazsa zorlama hapis

18:45 26.09.2022 (güncellendi: 18:46 26.09.2022)
© DHADeniz Uğur, Reha Muhtar
Deniz Uğur, Reha Muhtar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© DHA
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Reha Muhtar’ın çocuklara şiddet uyguladığı gerekçesiyle anne Deniz Uğur tarafından açılan geçici velayet davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, 13 yaşındaki Mina Deniz Muhtar’ın velayetini 2 ay süreyle anne Deniz Uğur’a verilmesine karar verdi. İkilinin diğer çocukları Poyraz Deniz Muhtar’ın velayeti ise Reha Muhtar’da kaldı.
Oyuncu Deniz Uğur, geçen hafta eski eşi Reha Muhtar’ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu. Reha Muhtar'ın, kızını dövdüğünü ileri sürerek mahkemeye başvuran Deniz Uğur, Reha Muhtar’ın, 13 yaşındaki kızını elindeki laptopu vermediği için dövdüğü ve direnen çocuğun bilgisayarı tutan ellerini ısırdığını iddia etti.
İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Reha Muhtar, Deniz Uğur Gülener ve çocukları katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Reha Muhtar’ın avukatları duruşmanın gizli yapılmasını talep etti. Mahkeme bu talebi kabul etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme, velayeti babasında olan Mina Deniz Muhtar’ın geçici velayetinin 2 ay süre ile anne Deniz Uğur’a verilmesine karar verdi.
Ayrıca Reha Muhtar’ın 2 ay süre ile şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulundukları konuta, okula ve işyerine 2 ay süre ile yaklaşmamasına da karar verildi. Diğer çocukları Poyraz Deniz Muhtar hakkında ise şiddete dair kanaate varılamadığından velayeti Reha Muhtar’da kaldı. Öte yandan Reha Muhtar, kararın gereklerine aykırı hareket etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapse tabi tutulacak.
Reha Muhtar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
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Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızı ifade verdi: 4 yıldır dövüyor, bir kez bacağıma demirle vurmuştu
23 Eylül, 14:55
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