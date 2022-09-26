https://sputniknews.com.tr/20220926/danimarka-baltik-denizindeki-gaz-boru-hattinda-sizinti-oldugunu-bildirdi-1061644476.html
Danimarka, Baltık Denizi'ndeki gaz boru hattında sızıntı olduğunu bildirdi
Danimarka, Baltık Denizi'ndeki gaz boru hattında sızıntı olduğunu bildirdi
Danimarka'da donanma yetkilileri, Baltık Denizi'nde, Rusya'dan Avrupa'ya giden bir boru hattında deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı gözlemlendiğini... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T22:06+0300
2022-09-26T22:06+0300
2022-09-26T22:06+0300
dünya
danimarka
gaz
doğalgaz
nord stream 2
sızıntı
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Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2'den yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiği doğrulandı.Boru hattının gaz ithal etmek için kullanılmasa da yine de doldurulduğu bildirildi.Nord Stream 2, Almanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Rusya'daki sorumlu yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiğini belirtti.Almanya Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada ise Almanya ve Danimarka'daki yetkililerle temas halinde olunduğu kaydedilerek, "Şu anda gerçekleri açıklığa kavuşturmak için ilgili makamlarla görüş alışverişinde bulunuyoruz" ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220920/israil-karis-sahasinda-dogalgaz-uretimi-en-kisa-surede-baslayacak-1061398672.html
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danimarka, gaz, doğalgaz, nord stream 2, sızıntı
danimarka, gaz, doğalgaz, nord stream 2, sızıntı
Danimarka, Baltık Denizi'ndeki gaz boru hattında sızıntı olduğunu bildirdi
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Danimarka'da donanma yetkilileri, Baltık Denizi'nde, Rusya'dan Avrupa'ya giden bir boru hattında deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı gözlemlendiğini açıkladı.
Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2'den yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiği doğrulandı.
Boru hattının gaz ithal etmek için kullanılmasa da yine de doldurulduğu bildirildi.
Nord Stream 2, Almanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Rusya'daki sorumlu yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiğini belirtti.
Almanya Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada ise Almanya ve Danimarka'daki yetkililerle temas halinde olunduğu kaydedilerek, "Şu anda gerçekleri açıklığa kavuşturmak için ilgili makamlarla görüş alışverişinde bulunuyoruz" ifadesine yer verildi.