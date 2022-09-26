https://sputniknews.com.tr/20220926/cumhurbaskani-erdogan-5-bin-konutluk-projenin-ilk-diliminin-temelini-25-ekimde-atiyoruz-1061635521.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ne siyasi ne askeri ne de ekonomik olarak bizim dengemiz değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ne siyasi ne askeri ne de ekonomik olarak bizim dengemiz değildir

"Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir" diyerek Yunanistan'a yönelik... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T17:28+0300

2022-09-26T17:28+0300

2022-09-26T17:48+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kabine toplantısı

yunanistan

kyk

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

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Beştepe'deki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvurusu 5 milyona dayanan sosyal konut projesinde ilk temelin 25 Ekim'de atılacağını açıkladı. Öte yandan Erdoğan, KYK yurtlarında kalan öğrencilere verilen 25 liralık beslenme yardımının 60 liraya çıkarıldığını duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'dan şu ana kadar 5 milyon tonun üzerinde tahıl sevkiyatı gerçekleştirildiğini açıkladı.Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:''Yeni eğitim ve öğretim döneminin açılışını Sancaktepe'de gerçekleştirdik. Eğitime verdiğimiz önemi görmekten gurur duyuyoruz.'İlk evim iş yerim' kampanyasında talep toplama süreci önümüzdeki ayın sonuna kadar devam edecek. Başvuru sayısı şimdiden 5 milyona dayanan bu kampanya Türkiye'nin bu zamana kadar en büyük sosyal atılımı olacak. Projenin 5 bin konutluk ilk diliminin temelini 25 Ekim'de atıyoruz. İki yıl içerisinde 250 bin sosyal konut tamamlanacak ardından bunu 500 bine çıkaracağız.Eser ve hizmette bizimle yarışamayanların yalan üzerine kurduklarıyla kampanyamızı karalamaya çalıştıklarını görmekten hüzün duyuyoruz.Yüksek öğrenim yurtlarında ilk yerleştirmede dahi yüzde 80'lik bir talep karşılama oranını yakaladık.KYK yurtlarında kalan öğrencilerimize beslenme yardımını 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Üniversite öğrencilerimize doyurucu bir yemek sunmak için uğraşıyoruz.Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafla diyaloğu sürdürerek pek çok diplomatik başarıya imza attık. Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerimizi daha derinleştirmek istiyoruz.Ege adalarına askerî sevkiyatHep söylediğim gibi Yunanistan ne siyasi ne askeri ne de ekonomik olarak bizim dengemizde değildir, olamaz da. Yunan siyasetçileri kızdırarak üzerimize salanların 'Büyük Türkiye' projesini engelllemeye çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. Atina yönetimi kışkırtmalardan vazgeçmelidir. Türk askerinin süngüsünün önünden kaçtıkları günü zafer günü olarak kutlayanlar henüz bunların hesabını vermediler. Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar asıl bizi değil, Yunan halkını rahatsız etmektedir''

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recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı, yunanistan, kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)