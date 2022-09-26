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Çin’den Cezayir’in BRICS üyeliğine destek
Çin’den Cezayir’in BRICS üyeliğine destek
Çin’in, Cezayir’in BRICS ülkeleri grubuna üyeliğini memnuniyetle karşılayacağı bildirildi. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T03:08+0300
2022-09-26T03:09+0300
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Çin’in Cezayir Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul görüşmeleri için New York’ta bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin Cezayirli mevkidaşı Ramtan Lamamra ile bir araya geldiği belirtildi.Açıklamada, Vang’ın, Çin tarafının Cezayir’in BRICS’e katılmasını memnuniyetle karşıladığını aktararak, Vang’ın ayrıca ülkesinin Cezayir’in Arap Birliği dönem başkanlığını ve bu ülkede yapılacak Arap Birliği zirvesinin başarılı olmasını desteklediğini kaydettiği ifade edildi.Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı, ülkesinin 'barış ve küresel kalkınmanın sağlanmasında yapıcı rol oynamak için Cezayir ile çalışmaya hazır olduğunu' belirtti.Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun geçen temmuz ayında “BRICS grubunun ekonomik ve siyasi bir güç olduğu düşünüldüğünde Cezayir'in ilgisini çektiğini” söyleyerek, “bu gruba katılmanın, bağlantısızlık ilkesinin öncüsü Cezayir'i iki kutbun çekim alanından uzaklaştıracağı” değerlendirmesinde bulunmuştu.Tebbun, ayrıca valilerle yapılan toplantının açılışında yaptığı açıklamada, ülkesinin BRICS grubuna katılmasını sağlayacak şekilde milli geliri artırmaya çalıştığını belirtmişti.BRICS grubu, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor. Bu ülkeler, dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını ve ekonomileri dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.
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brics, çin, cezayir
brics, çin, cezayir

Çin’den Cezayir’in BRICS üyeliğine destek

03:08 26.09.2022 (güncellendi: 03:09 26.09.2022)
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Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
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Çin’in, Cezayir’in BRICS ülkeleri grubuna üyeliğini memnuniyetle karşılayacağı bildirildi.
Çin’in Cezayir Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul görüşmeleri için New York’ta bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin Cezayirli mevkidaşı Ramtan Lamamra ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Vang’ın, Çin tarafının Cezayir’in BRICS’e katılmasını memnuniyetle karşıladığını aktararak, Vang’ın ayrıca ülkesinin Cezayir’in Arap Birliği dönem başkanlığını ve bu ülkede yapılacak Arap Birliği zirvesinin başarılı olmasını desteklediğini kaydettiği ifade edildi.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı, ülkesinin 'barış ve küresel kalkınmanın sağlanmasında yapıcı rol oynamak için Cezayir ile çalışmaya hazır olduğunu' belirtti.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun geçen temmuz ayında “BRICS grubunun ekonomik ve siyasi bir güç olduğu düşünüldüğünde Cezayir'in ilgisini çektiğini” söyleyerek, “bu gruba katılmanın, bağlantısızlık ilkesinin öncüsü Cezayir'i iki kutbun çekim alanından uzaklaştıracağı” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Tebbun, ayrıca valilerle yapılan toplantının açılışında yaptığı açıklamada, ülkesinin BRICS grubuna katılmasını sağlayacak şekilde milli geliri artırmaya çalıştığını belirtmişti.

BRICS grubu, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor. Bu ülkeler, dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını ve ekonomileri dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.
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