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CHP YDK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a, bir yıllığına partiden çıkarma cezası verdi
CHP YDK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a, bir yıllığına partiden çıkarma cezası verdi
Kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, 'partiden bir yıl geçici çıkarma' cezası... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T18:14+0300
2022-09-26T19:00+0300
tanju özcan
politika
chp
ceza
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 13 Haziran'da kesin ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'ın durumunu görüşmek üzere toplandı.Toplantıda, katılanların oy birliğiyle Özcan hakkında, "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası verildi.Partiden yapılan açıklamada, "CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 26 Eylül tarihinde yaptığı toplantısında, Bolu İli Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, bir yıl geçici çıkarma cezası verilmesine, katılanların oy birliğiyle kesin olarak karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran'da oy birliğiyle alınan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen ve daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, 25 Temmuz'da toplanan YDK'de sözlü savunmada bulunmuştu. Bu toplantıda Özcan hakkında karara varılamamıştı.Özcan'ın durumunun, YDK'nin 22 Ağustos'taki toplantısında görüşülmesine karar verilmiş, burada da karar alınamaması üzerine, bugünkü toplantıda görüşülmesine karar verilmişti.
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tanju özcan, chp, ceza
tanju özcan, chp, ceza

CHP YDK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a, bir yıllığına partiden çıkarma cezası verdi

18:14 26.09.2022 (güncellendi: 19:00 26.09.2022)
© İHA / FARUK ÇİDEM-AW507959Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan,
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© İHA / FARUK ÇİDEM-AW507959
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Kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, 'partiden bir yıl geçici çıkarma' cezası verildi.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 13 Haziran'da kesin ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'ın durumunu görüşmek üzere toplandı.
Toplantıda, katılanların oy birliğiyle Özcan hakkında, "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası verildi.
Partiden yapılan açıklamada, "CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 26 Eylül tarihinde yaptığı toplantısında, Bolu İli Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, bir yıl geçici çıkarma cezası verilmesine, katılanların oy birliğiyle kesin olarak karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.
Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran'da oy birliğiyle alınan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen ve daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, 25 Temmuz'da toplanan YDK'de sözlü savunmada bulunmuştu. Bu toplantıda Özcan hakkında karara varılamamıştı.
Özcan'ın durumunun, YDK'nin 22 Ağustos'taki toplantısında görüşülmesine karar verilmiş, burada da karar alınamaması üzerine, bugünkü toplantıda görüşülmesine karar verilmişti.
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