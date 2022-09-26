https://sputniknews.com.tr/20220926/chp-lideri-kilicdaroglu-deva-partisi-genel-baskani-babacanla-gorustu-1061646703.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'la görüştü
CHP lideri Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'la görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T23:01+0300
2022-09-26T23:01+0300
2022-09-26T23:01+0300
kemal kılıçdaroğlu
ali babacan
politika
ziyaret
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), lideri Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la görüştü.DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki basına kapalı ziyaret, yaklaşık 3 saat sürdü.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, ali babacan, ziyaret
kemal kılıçdaroğlu, ali babacan, ziyaret
CHP lideri Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'la görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), lideri Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la görüştü.
DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki basına kapalı ziyaret, yaklaşık 3 saat sürdü.