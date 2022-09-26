Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20220926/chp-lideri-kilicdaroglu-deva-partisi-genel-baskani-babacanla-gorustu-1061646703.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'la görüştü
CHP lideri Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'la görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T23:01+0300
2022-09-26T23:01+0300
kemal kılıçdaroğlu
ali babacan
politika
ziyaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1055089470_0:86:1201:761_1920x0_80_0_0_4de4d219a336b75785590bae30bdff35.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), lideri Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la görüştü.DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki basına kapalı ziyaret, yaklaşık 3 saat sürdü.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1055089470_36:0:1163:845_1920x0_80_0_0_208953c62f4b93066a64a9d5f0cbfc81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, ali babacan, ziyaret
kemal kılıçdaroğlu, ali babacan, ziyaret

CHP lideri Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'la görüştü

23:01 26.09.2022
© AAKılıçdaroğlu, Babacan
Kılıçdaroğlu, Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© AA
Abone olTelegram
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), lideri Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la görüştü.
DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki basına kapalı ziyaret, yaklaşık 3 saat sürdü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала