Caner Erkin'den Hamit Altıntop'a tepki: Ben Milli Takım'ı bırakmadım ama Milli Takım beni bırakmış
17:00 26.09.2022 (güncellendi: 17:01 26.09.2022)
© AACaner Erkin
© AA
Caner Erkin, Hamit Altıntop'un kendisi hakkında "Milli Takım'ı bıraktı" sözlerini sosyal medya hesabından cevap vererek, “Dün haberim oluyor ki; Milli Takım'ı bırakmışım. Ben Milli Takım'ı bırakmadım ama üzülerek söylüyorum ki dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla Milli Takım beni bırakmış" dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün deneyimli futbolcusu Caner Erkin, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
Caner Erkin yaptığı açıklamada A Milli Takım'ı bıraktığından kendisinin haberi olmadığını söyledi.
Karagümrük forması giyen Caner Erkin, sosyal medya hesabından Milli Takım'ı bıraktığı yönündeki iddialara şu cevabı verdi:
"Milli Takım formasını giyme onuru yaşadığım her an, en iyi performansımı vermek için çabaladım. Yeri geldi sakatlığım oldu kaçmadım yine oynadım. Kariyerimin en iyi sezon açılışlarından birini yapmış, her Türk sporcu gibi milli takıma seçilme gururunu yaşamak isterken, dün haberim oluyor ki; Milli Takım'ı bırakmışım. Ben Milli Takım'ı bırakmadım, bana ihtiyaç olduğu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım ama üzülerek söylüyorum ki; dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla Milli Takım beni bırakmış."
September 26, 2022
Hamit Altınop ne demişti?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop, dün akşam TRT Spor yayınında Caner Erkin'in milli takımı bıraktığını açıklamıştı:
“Kuntz'tan önce yaş ortalamamız 27.5-28'di. Kuntz ile beraber kadro değişti. Burak Yılmaz'ın bırakması büyük kayıp. Telafi etmek kolay değil. Güzel performanslarıyla, golleriyle bir yere taşımış biri. Caner ve Gökhan'ın bırakması... Böyle böyle değişim içindeyiz. Olumlu taraflarına bakalım. Ferdi'yi, Salih Özcan'ı buraya kazandırdık. Hakan Çalhanoğlu farklı bir pozisyonla ön plana çıktı. Cengiz canlandı. Harbiden sorumluluk alıyor, liderlik yapmaya çalışıyor. Merih, Çağlar da sorumluluk alıyor. Çok değerli kalecilerimiz de var. Kalecilerimizi değerlendirdiğinde onların da üstüne koyması gerekiyor."
24 Mart, 14:32