Caner Erkin'den Hamit Altıntop'a tepki: Ben Milli Takım'ı bırakmadım ama Milli Takım beni bırakmış

"Milli Takım formasını giyme onuru yaşadığım her an, en iyi performansımı vermek için çabaladım. Yeri geldi sakatlığım oldu kaçmadım yine oynadım. Kariyerimin en iyi sezon açılışlarından birini yapmış, her Türk sporcu gibi milli takıma seçilme gururunu yaşamak isterken, dün haberim oluyor ki; Milli Takım'ı bırakmışım. Ben Milli Takım'ı bırakmadım, bana ihtiyaç olduğu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım ama üzülerek söylüyorum ki; dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla Milli Takım beni bırakmış."