Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220926/buyukcekmecede-bakimevinde-dayak-sonrasi-olum-iddiasiyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1061640782.html
Büyükçekmece'de bakımevinde dayak sonrası ölüm iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Büyükçekmece'de bakımevinde dayak sonrası ölüm iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Büyükçekmece'deki bakımevinde işkence sonucu ölüm iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından adli... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T19:31+0300
2022-09-26T19:36+0300
türkiye
büyükçekmece
istanbul
derya yanık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104241/62/1042416205_72:0:1210:640_1920x0_80_0_0_8b898d130d8a25ec14b08aa72ae1abe7.jpg
İstanbul Büyükçekmece'de özel bir engelli bakım merkezinde kalan 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in 5 yıldır kaldığı engelli bakımevinde, kötü muameleye ve işkenceye maruz kalarak ölümüne sebep olunduğu iddia edildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eres'in şüpheli ölümüne ilişkin adli sürecin yakından takip edildiğini, ihmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edileceğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün medyada yayımlanan "Bakımevinde kan donduran vahşet" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.'Adli süreç yakından takip edilmektedir'İstanbul Büyükçekmece'de özel bir bakım merkezinde, 24 Temmuz'da meydana gelen olayın hemen ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın talimatıyla idari soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Habere konu özel bakım merkezinde yaşanan hadiseyle ilgili tüm bilgi ve belgeler istenmiş, konunun yerinde ve ivedi şekilde araştırılması için Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'müzden bir şube müdürü ve bir meslek elemanı görevlendirilmiştir.Olayla ilgili otopsi raporu beklenmekte olup, Bakanlığımız tarafından adli süreç yakından takip edilmektedir. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz."Ne olmuştu?Engelli bakım merkezinde kalan otizmli Mehmet Eres, 24 Temmuz 2022'de hayatını kaybetmişti. Kurum yetkilileri tarafından ölümün doğal ölüm olduğu bildirilmişti. Ancak Kamera görüntülerini inceleyen aile, 5 yıldır engelli bakımevinde kalan 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in kötü muameleye ve işkenceye maruz kaldığı için öldüğünü iddia etmişti.
türkiye
büyükçekmece
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104241/62/1042416205_214:0:1067:640_1920x0_80_0_0_2ffc41a36e438c238c17dadc797c0ce7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
büyükçekmece, istanbul, derya yanık
büyükçekmece, istanbul, derya yanık

Büyükçekmece'de bakımevinde dayak sonrası ölüm iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

19:31 26.09.2022 (güncellendi: 19:36 26.09.2022)
© AAAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Büyükçekmece'deki bakımevinde işkence sonucu ölüm iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından adli süreç yakından takip edilmektedir. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz"
İstanbul Büyükçekmece'de özel bir engelli bakım merkezinde kalan 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in 5 yıldır kaldığı engelli bakımevinde, kötü muameleye ve işkenceye maruz kalarak ölümüne sebep olunduğu iddia edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eres'in şüpheli ölümüne ilişkin adli sürecin yakından takip edildiğini, ihmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün medyada yayımlanan "Bakımevinde kan donduran vahşet" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

'Adli süreç yakından takip edilmektedir'

İstanbul Büyükçekmece'de özel bir bakım merkezinde, 24 Temmuz'da meydana gelen olayın hemen ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın talimatıyla idari soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Habere konu özel bakım merkezinde yaşanan hadiseyle ilgili tüm bilgi ve belgeler istenmiş, konunun yerinde ve ivedi şekilde araştırılması için Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'müzden bir şube müdürü ve bir meslek elemanı görevlendirilmiştir.
Olayla ilgili otopsi raporu beklenmekte olup, Bakanlığımız tarafından adli süreç yakından takip edilmektedir. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Ne olmuştu?

Engelli bakım merkezinde kalan otizmli Mehmet Eres, 24 Temmuz 2022'de hayatını kaybetmişti.
Kurum yetkilileri tarafından ölümün doğal ölüm olduğu bildirilmişti. Ancak Kamera görüntülerini inceleyen aile, 5 yıldır engelli bakımevinde kalan 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in kötü muameleye ve işkenceye maruz kaldığı için öldüğünü iddia etmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала