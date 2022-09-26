https://sputniknews.com.tr/20220926/buyukcekmecede-bakimevinde-dayak-sonrasi-olum-iddiasiyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1061640782.html
Büyükçekmece'de bakımevinde dayak sonrası ölüm iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Büyükçekmece'de bakımevinde dayak sonrası ölüm iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Büyükçekmece'deki bakımevinde işkence sonucu ölüm iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından adli... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T19:31+0300
2022-09-26T19:31+0300
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İstanbul Büyükçekmece'de özel bir engelli bakım merkezinde kalan 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in 5 yıldır kaldığı engelli bakımevinde, kötü muameleye ve işkenceye maruz kalarak ölümüne sebep olunduğu iddia edildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eres'in şüpheli ölümüne ilişkin adli sürecin yakından takip edildiğini, ihmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edileceğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün medyada yayımlanan "Bakımevinde kan donduran vahşet" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.'Adli süreç yakından takip edilmektedir'İstanbul Büyükçekmece'de özel bir bakım merkezinde, 24 Temmuz'da meydana gelen olayın hemen ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın talimatıyla idari soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Habere konu özel bakım merkezinde yaşanan hadiseyle ilgili tüm bilgi ve belgeler istenmiş, konunun yerinde ve ivedi şekilde araştırılması için Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'müzden bir şube müdürü ve bir meslek elemanı görevlendirilmiştir.Olayla ilgili otopsi raporu beklenmekte olup, Bakanlığımız tarafından adli süreç yakından takip edilmektedir. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz."Ne olmuştu?Engelli bakım merkezinde kalan otizmli Mehmet Eres, 24 Temmuz 2022'de hayatını kaybetmişti. Kurum yetkilileri tarafından ölümün doğal ölüm olduğu bildirilmişti. Ancak Kamera görüntülerini inceleyen aile, 5 yıldır engelli bakımevinde kalan 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in kötü muameleye ve işkenceye maruz kaldığı için öldüğünü iddia etmişti.
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büyükçekmece, istanbul, derya yanık
büyükçekmece, istanbul, derya yanık
Büyükçekmece'de bakımevinde dayak sonrası ölüm iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
19:31 26.09.2022 (güncellendi: 19:36 26.09.2022) Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Büyükçekmece'deki bakımevinde işkence sonucu ölüm iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından adli süreç yakından takip edilmektedir. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz"
İstanbul Büyükçekmece'de özel bir engelli bakım merkezinde kalan 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in 5 yıldır kaldığı engelli bakımevinde, kötü muameleye ve işkenceye maruz kalarak ölümüne sebep olunduğu iddia edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eres'in şüpheli ölümüne ilişkin adli sürecin yakından takip edildiğini, ihmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün medyada yayımlanan "Bakımevinde kan donduran vahşet" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.
'Adli süreç yakından takip edilmektedir'
İstanbul Büyükçekmece'de özel bir bakım merkezinde, 24 Temmuz'da meydana gelen olayın hemen ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın talimatıyla idari soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Habere konu özel bakım merkezinde yaşanan hadiseyle ilgili tüm bilgi ve belgeler istenmiş, konunun yerinde ve ivedi şekilde araştırılması için Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'müzden bir şube müdürü ve bir meslek elemanı görevlendirilmiştir.
Olayla ilgili otopsi raporu beklenmekte olup, Bakanlığımız tarafından adli süreç yakından takip edilmektedir. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz."
Ne olmuştu?
Engelli bakım merkezinde kalan otizmli Mehmet Eres, 24 Temmuz 2022'de hayatını kaybetmişti.
Kurum yetkilileri tarafından ölümün doğal ölüm olduğu bildirilmişti. Ancak Kamera görüntülerini inceleyen aile, 5 yıldır engelli bakımevinde kalan 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in kötü muameleye ve işkenceye maruz kaldığı için öldüğünü iddia etmişti.