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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220926/bloomberg-guney-kibris-ve-macaristan-rus-petrolune-fiyat-tavani-uygulamasina-karsi--1061637423.html
Bloomberg: Güney Kıbrıs ve Macaristan, Rus petrolüne 'tavan fiyat' uygulamasına karşı
Bloomberg: Güney Kıbrıs ve Macaristan, Rus petrolüne 'tavan fiyat' uygulamasına karşı
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin henüz Rus petrolüne “fiyat tavanı” uygulanması konusunda kendi aralarında bir anlaşmaya varamadığını kaydeden Bloomberg, Kıbrıs... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T18:10+0300
2022-09-26T18:16+0300
avrupa'da enerji krizi
güney kıbrıs
macaristan
petrol
rusya
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Haberde, AB’nin daha geniş bir yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varılıncaya kadar bu konudaki nihai anlaşmayı ertelemeye karar vereceği tahmininde bulundu. Bu tür kararların oy birliğiyle alındığı, her bir üye ülkenin veto hakkı olduğu anımsatıldı.Bu tedbirin birçok ayrının gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Bloomberg, tavanın tam olarak hangi seviyede belirleneceğinin net olmadığını belirtti.AB’nin müzakere ettiği diğer tedbirler arasında, Rusya’dan elmas ve bazı çelik ürünlerinin ithalatı üzerinde kontrolün kurulması yer alıyor. AB ülkelerinin ayrıca Rusya’ya bir dizi elektronik bileşenin ihracatına yasağın getirilmesi konusunda bir miktar başarı elde ettiği ifade edildi.
güney kıbrıs
macaristan
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güney kıbrıs, macaristan, petrol, rusya
güney kıbrıs, macaristan, petrol, rusya

Bloomberg: Güney Kıbrıs ve Macaristan, Rus petrolüne 'tavan fiyat' uygulamasına karşı

18:10 26.09.2022 (güncellendi: 18:16 26.09.2022)
© AAPetrol
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© AA
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin henüz Rus petrolüne “fiyat tavanı” uygulanması konusunda kendi aralarında bir anlaşmaya varamadığını kaydeden Bloomberg, Kıbrıs ve Macaristan’ın masaya yatırılan tekliflere karşı çıktığını belirtti.
Haberde, AB’nin daha geniş bir yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varılıncaya kadar bu konudaki nihai anlaşmayı ertelemeye karar vereceği tahmininde bulundu. Bu tür kararların oy birliğiyle alındığı, her bir üye ülkenin veto hakkı olduğu anımsatıldı.
Bu tedbirin birçok ayrının gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Bloomberg, tavanın tam olarak hangi seviyede belirleneceğinin net olmadığını belirtti.
AB’nin müzakere ettiği diğer tedbirler arasında, Rusya’dan elmas ve bazı çelik ürünlerinin ithalatı üzerinde kontrolün kurulması yer alıyor. AB ülkelerinin ayrıca Rusya’ya bir dizi elektronik bileşenin ihracatına yasağın getirilmesi konusunda bir miktar başarı elde ettiği ifade edildi.
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