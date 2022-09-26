https://sputniknews.com.tr/20220926/bloomberg-guney-kibris-ve-macaristan-rus-petrolune-fiyat-tavani-uygulamasina-karsi--1061637423.html

Bloomberg: Güney Kıbrıs ve Macaristan, Rus petrolüne 'tavan fiyat' uygulamasına karşı

Bloomberg: Güney Kıbrıs ve Macaristan, Rus petrolüne 'tavan fiyat' uygulamasına karşı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin henüz Rus petrolüne “fiyat tavanı” uygulanması konusunda kendi aralarında bir anlaşmaya varamadığını kaydeden Bloomberg, Kıbrıs... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T18:10+0300

2022-09-26T18:10+0300

2022-09-26T18:16+0300

avrupa'da enerji krizi

güney kıbrıs

macaristan

petrol

rusya

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Haberde, AB’nin daha geniş bir yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varılıncaya kadar bu konudaki nihai anlaşmayı ertelemeye karar vereceği tahmininde bulundu. Bu tür kararların oy birliğiyle alındığı, her bir üye ülkenin veto hakkı olduğu anımsatıldı.Bu tedbirin birçok ayrının gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Bloomberg, tavanın tam olarak hangi seviyede belirleneceğinin net olmadığını belirtti.AB’nin müzakere ettiği diğer tedbirler arasında, Rusya’dan elmas ve bazı çelik ürünlerinin ithalatı üzerinde kontrolün kurulması yer alıyor. AB ülkelerinin ayrıca Rusya’ya bir dizi elektronik bileşenin ihracatına yasağın getirilmesi konusunda bir miktar başarı elde ettiği ifade edildi.

güney kıbrıs

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güney kıbrıs, macaristan, petrol, rusya