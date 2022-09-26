https://sputniknews.com.tr/20220926/bloomberg-bati-1949dan-bu-yana-en-kotu-krizin-esiginde-1061643126.html
Bloomberg: Batı, 1949’dan bu yana en kötü krizin eşiğinde
Bloomberg: Batı, 1949’dan bu yana en kötü krizin eşiğinde
Bloomberg, Batı’daki merkez bankaların, yüksek enflasyonu durdurmak amacıyla faiz oranlarını yükselterek devlet tahvillerinin çökmesine yol açtığını belirtti. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T20:59+0300
2022-09-26T20:59+0300
2022-09-26T20:59+0300
ekonomi
bloomberg
batı
avrupa
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Bank of America uzmanları, “Dünya genelindeki devlet tahvili piyasaları, Avrupa’nın 2. Dünya Savaşı’ndan sonra harabeye döndüğü 1949’dan bu yana en kötü performansının eşiğinde” ifadesini kullandı.ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer Batı merkez bankaları, pandemi sırasında yaptıkları gibi, ekonomiyi destekleme amacıyla faiz oranlarını sıfıra yakın tutmayı bıraktığına işaret eden Bloomberg, bu U dönüşünün büyük etkide bulunduğunu kaydetti.Yazıda, Fed’in geçen haftaki faiz yükseltme kararının küresel ekonomiye son büyük darbe olduğu vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20220924/fransada-enerji-krizi-nedeniyle-odun-sirketlerinin-hisseleri-borsada-yuzde-700-artti-1061590616.html
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bloomberg, batı, avrupa
Bloomberg: Batı, 1949’dan bu yana en kötü krizin eşiğinde
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Bloomberg, Batı’daki merkez bankaların, yüksek enflasyonu durdurmak amacıyla faiz oranlarını yükselterek devlet tahvillerinin çökmesine yol açtığını belirtti.
Bank of America uzmanları,
“Dünya genelindeki devlet tahvili piyasaları, Avrupa’nın 2. Dünya Savaşı’ndan sonra harabeye döndüğü 1949’dan bu yana en kötü performansının eşiğinde” ifadesini kullandı.
ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer Batı merkez bankaları, pandemi sırasında yaptıkları gibi, ekonomiyi destekleme amacıyla faiz oranlarını sıfıra yakın tutmayı bıraktığına işaret eden Bloomberg, bu U dönüşünün büyük etkide bulunduğunu kaydetti.
Yazıda, Fed’in geçen haftaki faiz yükseltme kararının küresel ekonomiye son büyük darbe olduğu vurgulandı.