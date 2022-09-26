https://sputniknews.com.tr/20220926/bloomberg-bati-1949dan-bu-yana-en-kotu-krizin-esiginde-1061643126.html

Bloomberg: Batı, 1949’dan bu yana en kötü krizin eşiğinde

Bloomberg: Batı, 1949’dan bu yana en kötü krizin eşiğinde

Bloomberg, Batı’daki merkez bankaların, yüksek enflasyonu durdurmak amacıyla faiz oranlarını yükselterek devlet tahvillerinin çökmesine yol açtığını belirtti. 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T20:59+0300

2022-09-26T20:59+0300

2022-09-26T20:59+0300

ekonomi

bloomberg

batı

avrupa

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Bank of America uzmanları, “Dünya genelindeki devlet tahvili piyasaları, Avrupa’nın 2. Dünya Savaşı’ndan sonra harabeye döndüğü 1949’dan bu yana en kötü performansının eşiğinde” ifadesini kullandı.ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer Batı merkez bankaları, pandemi sırasında yaptıkları gibi, ekonomiyi destekleme amacıyla faiz oranlarını sıfıra yakın tutmayı bıraktığına işaret eden Bloomberg, bu U dönüşünün büyük etkide bulunduğunu kaydetti.Yazıda, Fed’in geçen haftaki faiz yükseltme kararının küresel ekonomiye son büyük darbe olduğu vurgulandı.

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