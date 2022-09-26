https://sputniknews.com.tr/20220926/bakan-soyluya-suruc-isimli-yaris-ati-hediye-edildi-1061617589.html

Bakan Soylu'ya 'Suruç' isimli yarış atı hediye edildi

Bakan Soylu'ya 'Suruç' isimli yarış atı hediye edildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen Nar Festivaline katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'Suruç' isimli yarış atı hediye edildi. Renkli görüntülerin... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T07:10+0300

2022-09-26T07:10+0300

2022-09-26T07:10+0300

türkiye

süleyman soylu

suruç

festival

yarış atı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1a/1061617446_0:0:811:457_1920x0_80_0_0_9f7178c4d1b8764bf168530c7c7ced53.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye sınırında bulunan Suruç’taki Nar Festivali’ne katılmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Helikopterle sınır hattındaki askeri alana iniş yapan Bakan Soylu, kent protokolü tarafından karşılandı. Festival alanında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Soylu, at güzellik yarışması ve en büyük nar yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte Bakan Soylu, daha sonra öğretmenlerin oluşturduğu koro tarafından seslendirilen türkülere eşlik etti.Dereceye girenlere ödüllerini veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ’Suruç’ adında yarış atı hediye edildi. Bir süre atın başını okşayarak seven Soylu, valilik himayesine verilmesini istedi. Etkinliklerin ardından Bakan Soylu, alandan ayrıldı.

türkiye

suruç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süleyman soylu, suruç, festival, yarış atı