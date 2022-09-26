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https://sputniknews.com.tr/20220926/bakan-soyluya-suruc-isimli-yaris-ati-hediye-edildi-1061617589.html
Bakan Soylu'ya 'Suruç' isimli yarış atı hediye edildi
Bakan Soylu'ya 'Suruç' isimli yarış atı hediye edildi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen Nar Festivaline katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'Suruç' isimli yarış atı hediye edildi. Renkli görüntülerin... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T07:10+0300
2022-09-26T07:10+0300
türkiye
süleyman soylu
suruç
festival
yarış atı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye sınırında bulunan Suruç’taki Nar Festivali’ne katılmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Helikopterle sınır hattındaki askeri alana iniş yapan Bakan Soylu, kent protokolü tarafından karşılandı. Festival alanında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Soylu, at güzellik yarışması ve en büyük nar yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte Bakan Soylu, daha sonra öğretmenlerin oluşturduğu koro tarafından seslendirilen türkülere eşlik etti.Dereceye girenlere ödüllerini veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ’Suruç’ adında yarış atı hediye edildi. Bir süre atın başını okşayarak seven Soylu, valilik himayesine verilmesini istedi. Etkinliklerin ardından Bakan Soylu, alandan ayrıldı.
türkiye
suruç
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süleyman soylu, suruç, festival, yarış atı
süleyman soylu, suruç, festival, yarış atı

Bakan Soylu'ya 'Suruç' isimli yarış atı hediye edildi

07:10 26.09.2022
© DHABakan Soylu'ya 'Suruç' isimli yarış atı hediye edildi
Bakan Soylu'ya 'Suruç' isimli yarış atı hediye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© DHA
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen Nar Festivaline katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'Suruç' isimli yarış atı hediye edildi. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde Bakan Soylu, dereceye girenlerin ödüllerini verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye sınırında bulunan Suruç’taki Nar Festivali’ne katılmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Helikopterle sınır hattındaki askeri alana iniş yapan Bakan Soylu, kent protokolü tarafından karşılandı.
Festival alanında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Soylu, at güzellik yarışması ve en büyük nar yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte Bakan Soylu, daha sonra öğretmenlerin oluşturduğu koro tarafından seslendirilen türkülere eşlik etti.
Dereceye girenlere ödüllerini veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ’Suruç’ adında yarış atı hediye edildi. Bir süre atın başını okşayarak seven Soylu, valilik himayesine verilmesini istedi. Etkinliklerin ardından Bakan Soylu, alandan ayrıldı.
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