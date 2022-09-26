https://sputniknews.com.tr/20220926/bagcilardaki-cinayetin-goruntulerini-paylasan-3-supheli-adli-kontrolle-serbest-kaldi-1061640950.html

Bağcılar'daki cinayetin görüntülerini paylaşan 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı

Bağcılar'daki cinayetin görüntülerini paylaşan 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı

Bağcılar'da bir kadının oğlu tarafından vahşice öldürülmesine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T19:39+0300

2022-09-26T19:39+0300

2022-09-26T19:54+0300

bağcılar

türkiye

cinayet

anne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054901048_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e67951b6f5893a4ce3e8fb06ce52e102.jpg

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde annesi H.S'yi öldüren ve emniyet birimlerince yakalanan A.S'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.Olay görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan N.A, G.K. ve S.A. hakkında 'yargılama ve soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından işlem yapıldığı, şüphelilerin daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.Yayın yasağı getirilmiştiİstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Bağcılar'da yürütülen çalışmalarda cinayet anına ilişkin telefonla video çekildiği, görüntünün sosyal medya ile yazılı ve görsel basında paylaşıldığı belirlenmişti.Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, Bağcılar'daki cinayete ilişkin görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı verilmişti.Yapılan incelemede, görüntüleri çekerek ilk paylaştığı tespit edilen S.A. ile babası N.A. ve babasının arkadaşı G.K. gözaltına alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220926/bagcilardaki-cinayeti-videoya-ceken-ve-paylasan-3-kisi-gozaltina-alindi-1061618023.html

bağcılar

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bağcılar, cinayet, anne