https://sputniknews.com.tr/20220926/bagcilardaki-cinayetin-goruntulerini-paylasan-3-supheli-adli-kontrolle-serbest-kaldi-1061640950.html
Bağcılar'daki cinayetin görüntülerini paylaşan 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı
Bağcılar'daki cinayetin görüntülerini paylaşan 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı
Bağcılar'da bir kadının oğlu tarafından vahşice öldürülmesine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T19:39+0300
2022-09-26T19:39+0300
2022-09-26T19:54+0300
bağcılar
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anne
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde annesi H.S'yi öldüren ve emniyet birimlerince yakalanan A.S'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.Olay görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan N.A, G.K. ve S.A. hakkında 'yargılama ve soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından işlem yapıldığı, şüphelilerin daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.Yayın yasağı getirilmiştiİstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Bağcılar'da yürütülen çalışmalarda cinayet anına ilişkin telefonla video çekildiği, görüntünün sosyal medya ile yazılı ve görsel basında paylaşıldığı belirlenmişti.Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, Bağcılar'daki cinayete ilişkin görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı verilmişti.Yapılan incelemede, görüntüleri çekerek ilk paylaştığı tespit edilen S.A. ile babası N.A. ve babasının arkadaşı G.K. gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220926/bagcilardaki-cinayeti-videoya-ceken-ve-paylasan-3-kisi-gozaltina-alindi-1061618023.html
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Bağcılar'daki cinayetin görüntülerini paylaşan 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı
19:39 26.09.2022 (güncellendi: 19:54 26.09.2022) Abone ol
Bağcılar'da bir kadının oğlu tarafından vahşice öldürülmesine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde annesi H.S'yi öldüren ve emniyet birimlerince yakalanan A.S'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.
Olay görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan N.A, G.K. ve S.A. hakkında 'yargılama ve soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından işlem yapıldığı, şüphelilerin daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.
Yayın yasağı getirilmişti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Bağcılar'da yürütülen çalışmalarda cinayet anına ilişkin telefonla video çekildiği, görüntünün sosyal medya ile yazılı ve görsel basında paylaşıldığı belirlenmişti.
Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, Bağcılar'daki cinayete ilişkin görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı verilmişti.
Yapılan incelemede, görüntüleri çekerek ilk paylaştığı tespit edilen S.A. ile babası N.A. ve babasının arkadaşı G.K. gözaltına alınmıştı.