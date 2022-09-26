Türkiye
SON DAKİKA | MGK toplantısı sona erdi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220926/bagcilardaki-cinayetin-goruntulerini-paylasan-3-supheli-adli-kontrolle-serbest-kaldi-1061640950.html
Bağcılar'daki cinayetin görüntülerini paylaşan 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı
Bağcılar'daki cinayetin görüntülerini paylaşan 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı
Bağcılar'da bir kadının oğlu tarafından vahşice öldürülmesine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T19:39+0300
2022-09-26T19:54+0300
bağcılar
türkiye
cinayet
anne
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054901048_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e67951b6f5893a4ce3e8fb06ce52e102.jpg
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde annesi H.S'yi öldüren ve emniyet birimlerince yakalanan A.S'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.Olay görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan N.A, G.K. ve S.A. hakkında 'yargılama ve soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından işlem yapıldığı, şüphelilerin daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.Yayın yasağı getirilmiştiİstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Bağcılar'da yürütülen çalışmalarda cinayet anına ilişkin telefonla video çekildiği, görüntünün sosyal medya ile yazılı ve görsel basında paylaşıldığı belirlenmişti.Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, Bağcılar'daki cinayete ilişkin görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı verilmişti.Yapılan incelemede, görüntüleri çekerek ilk paylaştığı tespit edilen S.A. ile babası N.A. ve babasının arkadaşı G.K. gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220926/bagcilardaki-cinayeti-videoya-ceken-ve-paylasan-3-kisi-gozaltina-alindi-1061618023.html
bağcılar
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054901048_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e7854eab7eb05d2b43e02da114014ba6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bağcılar, cinayet, anne
bağcılar, cinayet, anne

Bağcılar'daki cinayetin görüntülerini paylaşan 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı

19:39 26.09.2022 (güncellendi: 19:54 26.09.2022)
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© İHA
Abone olTelegram
Bağcılar'da bir kadının oğlu tarafından vahşice öldürülmesine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde annesi H.S'yi öldüren ve emniyet birimlerince yakalanan A.S'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.
Olay görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan N.A, G.K. ve S.A. hakkında 'yargılama ve soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından işlem yapıldığı, şüphelilerin daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Yayın yasağı getirilmişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Bağcılar'da yürütülen çalışmalarda cinayet anına ilişkin telefonla video çekildiği, görüntünün sosyal medya ile yazılı ve görsel basında paylaşıldığı belirlenmişti.
Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, Bağcılar'daki cinayete ilişkin görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı verilmişti.
Yapılan incelemede, görüntüleri çekerek ilk paylaştığı tespit edilen S.A. ile babası N.A. ve babasının arkadaşı G.K. gözaltına alınmıştı.
Polis olay yeri, olay yeri, ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
TÜRKİYE
Bağcılar'daki cinayeti videoya çeken ve paylaşan 3 kişi gözaltına alındı
26 Eylül, 07:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала