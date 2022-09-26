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Bağcılar'daki cinayetin görüntülerine ilişkin yayın yasağı kararı verildi
Bağcılar'daki cinayetin görüntülerine ilişkin yayın yasağı kararı verildi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından Bağcılar'daki cinayete ilişkin görüntülerle ilgili yayın... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T01:09+0300
2022-09-26T01:11+0300
türkiye
istanbul
bağcılar
anne
cinayet
yayın yasağı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Bağcılar'da yürütülen çalışmalarda cinayet anına ilişkin telefonla video çekildiği, çekilen görüntünün sosyal medya ile yazılı ve görsel basında paylaşıldığı belirlendi.Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından Bağcılar'daki cinayete ilişkin görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı verildi.Yapılan incelemede, görüntüleri çekerek ilk paylaştığı tespit edilen S.A. (19) ile babası N.A. (37) ve babasının arkadaşı G.K. (47) yakalandı.Şüphelilerin "Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.Emniyet Müdürlüğünün açıklamasıAyrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda H.S'nin (58) A.S. (26) tarafından bıçakla yaralanarak öldürüldüğünün belirlendiği ve olay yerine intikal edildiği belirtildi.Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde annesi H.S'yi vahşice öldüren A.S'nin emniyet birimleri tarafından yakalandığı kaydedilerek, "A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.OlayFevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında kalan 26 yaşındaki A.S. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi H.S'nin (58) başını bıçakla keserek, kesik başı camdan sokağa atmıştı.Yaşadığı evi de ateşe veren A.S, kısmen yanan dairede beklemiş, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürmüş, polis A.S'yi evde yakalamıştı.H.S'nin cenazesi ise polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220925/bakanliktan-bagcilardaki-cinayete-iliskin-haberlere-erisim-engeli-ve-yayin-yasagi-talebi-1061611484.html
https://sputniknews.com.tr/20220925/once-annesinin-basini-kesip-camdan-asagiya-atti-sonra-evi-yakmaya-calisti-1061608927.html
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istanbul, bağcılar, anne, cinayet, yayın yasağı
istanbul, bağcılar, anne, cinayet, yayın yasağı

Bağcılar'daki cinayetin görüntülerine ilişkin yayın yasağı kararı verildi

01:09 26.09.2022 (güncellendi: 01:11 26.09.2022)
© İHAPolis olay yeri, olay yeri, ambulans
Polis olay yeri, olay yeri, ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© İHA
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından Bağcılar'daki cinayete ilişkin görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Bağcılar'da yürütülen çalışmalarda cinayet anına ilişkin telefonla video çekildiği, çekilen görüntünün sosyal medya ile yazılı ve görsel basında paylaşıldığı belirlendi.
Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından Bağcılar'daki cinayete ilişkin görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı verildi.
Yapılan incelemede, görüntüleri çekerek ilk paylaştığı tespit edilen S.A. (19) ile babası N.A. (37) ve babasının arkadaşı G.K. (47) yakalandı.
Şüphelilerin "Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğünün açıklaması

Ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda H.S'nin (58) A.S. (26) tarafından bıçakla yaralanarak öldürüldüğünün belirlendiği ve olay yerine intikal edildiği belirtildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Yapılan kontrolde, H.S. isimli kadın şahsın hayatını kaybettiği görülmüş, yapılan incelemede evin salon kısmında A.S. isimli şahsın yangın çıkardığı anlaşılmıştır. Araştırmalarda; A.S. isimli şüpheli şahsın H.S. isimli öldürülen kadın şahsın oğlu olduğu belirlenmiş ve ayrıca şüpheli şahsın ruh ve sinir hastalıklarından firari durumda olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli şahıs olay yerinde olayı gerçekleştirdiği suç aletleriyle beraber görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Tahkikat devam etmektedir."
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
TÜRKİYE
Bakanlıktan Bağcılar'daki cinayete ilişkin haberlere erişim engeli ve yayın yasağı talebi
Dün, 23:22
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde annesi H.S'yi vahşice öldüren A.S'nin emniyet birimleri tarafından yakalandığı kaydedilerek, "A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Olay

Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında kalan 26 yaşındaki A.S. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi H.S'nin (58) başını bıçakla keserek, kesik başı camdan sokağa atmıştı.
Yaşadığı evi de ateşe veren A.S, kısmen yanan dairede beklemiş, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürmüş, polis A.S'yi evde yakalamıştı.
H.S'nin cenazesi ise polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.
Önce annesinin başını kesip camdan aşağıya attı, sonra evi yakmaya çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
TÜRKİYE
Önce annesinin başını kesip camdan aşağıya attı, sonra evi yakmaya çalıştı
Dün, 19:17
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