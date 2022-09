https://sputniknews.com.tr/20220926/bagcilardaki-cinayetin-goruntulerine-iliskin-yayin-yasagi-karari-verildi-1061613247.html

Bağcılar'daki cinayetin görüntülerine ilişkin yayın yasağı kararı verildi

Bağcılar'daki cinayetin görüntülerine ilişkin yayın yasağı kararı verildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından Bağcılar'daki cinayete ilişkin görüntülerle ilgili yayın... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T01:09+0300

2022-09-26T01:09+0300

2022-09-26T01:11+0300

türkiye

istanbul

bağcılar

anne

cinayet

yayın yasağı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061080751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d034575d19e530f464ff2e334871e242.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Bağcılar'da yürütülen çalışmalarda cinayet anına ilişkin telefonla video çekildiği, çekilen görüntünün sosyal medya ile yazılı ve görsel basında paylaşıldığı belirlendi.Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından Bağcılar'daki cinayete ilişkin görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı verildi.Yapılan incelemede, görüntüleri çekerek ilk paylaştığı tespit edilen S.A. (19) ile babası N.A. (37) ve babasının arkadaşı G.K. (47) yakalandı.Şüphelilerin "Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.Emniyet Müdürlüğünün açıklamasıAyrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda H.S'nin (58) A.S. (26) tarafından bıçakla yaralanarak öldürüldüğünün belirlendiği ve olay yerine intikal edildiği belirtildi.Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde annesi H.S'yi vahşice öldüren A.S'nin emniyet birimleri tarafından yakalandığı kaydedilerek, "A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.OlayFevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında kalan 26 yaşındaki A.S. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi H.S'nin (58) başını bıçakla keserek, kesik başı camdan sokağa atmıştı.Yaşadığı evi de ateşe veren A.S, kısmen yanan dairede beklemiş, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürmüş, polis A.S'yi evde yakalamıştı.H.S'nin cenazesi ise polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220925/bakanliktan-bagcilardaki-cinayete-iliskin-haberlere-erisim-engeli-ve-yayin-yasagi-talebi-1061611484.html

https://sputniknews.com.tr/20220925/once-annesinin-basini-kesip-camdan-asagiya-atti-sonra-evi-yakmaya-calisti-1061608927.html

türkiye

istanbul

bağcılar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, bağcılar, anne, cinayet, yayın yasağı