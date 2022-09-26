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https://sputniknews.com.tr/20220926/bagcilardaki-cinayeti-videoya-ceken-ve-paylasan-3-kisi-gozaltina-alindi-1061618023.html
Bağcılar'daki cinayeti videoya çeken ve paylaşan 3 kişi gözaltına alındı
Bağcılar'daki cinayeti videoya çeken ve paylaşan 3 kişi gözaltına alındı
Bağcılar'daki cinayete ilişkin görüntü çekerek sosyal medyada paylaşım yapan 3 kişi, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçundan gözaltına... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T07:57+0300
2022-09-26T07:59+0300
türkiye
bağcılar
cinayet
anne
gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir kişinin annesini katletmesi ile ilgili görüntü çekerek sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında işlem başlattı. Yapılan çalışmalarda görüntü çekerek paylaşım yapan 3 kişi, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.Konu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçu ile ilgili Bağcılar ilçesinde yürütülen çalışmalarda; 25.09.2022 tarihinde Fevziçakmak Mahallesinde meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olay anına ilişkin telefonla video çekildiği, çekilen görüntünün sosyal medya ile yazılı ve görsel basında paylaşıldığı belirlenmiştir.Yapılan incelemede; görüntülerin ilk çekildiği adres tespit edilmiş, S.A.(19) ile babası N.A.(37) ve babasının arkadaşı G.K.(47) isimli ilk paylaşan şahıslar görevlilerimizce yakalamıştır.Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçundan haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 26.09.2022 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220925/once-annesinin-basini-kesip-camdan-asagiya-atti-sonra-evi-yakmaya-calisti-1061608927.html
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bağcılar, cinayet, anne, gözaltı
bağcılar, cinayet, anne, gözaltı

Bağcılar'daki cinayeti videoya çeken ve paylaşan 3 kişi gözaltına alındı

07:57 26.09.2022 (güncellendi: 07:59 26.09.2022)
© İHAPolis olay yeri, olay yeri, ambulans
Polis olay yeri, olay yeri, ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© İHA
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Bağcılar'daki cinayete ilişkin görüntü çekerek sosyal medyada paylaşım yapan 3 kişi, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçundan gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir kişinin annesini katletmesi ile ilgili görüntü çekerek sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında işlem başlattı.
Yapılan çalışmalarda görüntü çekerek paylaşım yapan 3 kişi, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.
Konu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçu ile ilgili Bağcılar ilçesinde yürütülen çalışmalarda; 25.09.2022 tarihinde Fevziçakmak Mahallesinde meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olay anına ilişkin telefonla video çekildiği, çekilen görüntünün sosyal medya ile yazılı ve görsel basında paylaşıldığı belirlenmiştir.
Yapılan incelemede; görüntülerin ilk çekildiği adres tespit edilmiş, S.A.(19) ile babası N.A.(37) ve babasının arkadaşı G.K.(47) isimli ilk paylaşan şahıslar görevlilerimizce yakalamıştır.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçundan haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 26.09.2022 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir" ifadelerine yer verildi.
Önce annesinin başını kesip camdan aşağıya attı, sonra evi yakmaya çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
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Önce annesinin başını kesip camdan aşağıya attı, sonra evi yakmaya çalıştı
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