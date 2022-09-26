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https://sputniknews.com.tr/20220926/bagcilarda-annesini-olduren-zanli-adliyeye-sevk-edildi-1061623903.html
Bağcılar'da annesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Bağcılar'da annesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
İstanbul Bağcılar'da annesinin başını keserek balkondan aşağı atan ve evi ateşe vermek isteyen şüpheli adliyeye sevk edildi. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
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2022-09-26T12:45+0300
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Bağcılar'da annesi Havva S.'yi öldüren Ali S., adliyeye sevk edildi. DHA'nın haberine göre Ali S., dün henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı. Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi.Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi.Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ali S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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bağcılar, türkiye
bağcılar, türkiye

Bağcılar'da annesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

12:45 26.09.2022
© DHABağcılar'da annesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Bağcılar'da annesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© DHA
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İstanbul Bağcılar'da annesinin başını keserek balkondan aşağı atan ve evi ateşe vermek isteyen şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bağcılar'da annesi Havva S.'yi öldüren Ali S., adliyeye sevk edildi.
DHA'nın haberine göre Ali S., dün henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı. Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi.
Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi.
Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ali S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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