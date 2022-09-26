https://sputniknews.com.tr/20220926/bagcilarda-annesini-olduren-zanli-adliyeye-sevk-edildi-1061623903.html

Bağcılar'da annesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Bağcılar'da annesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

İstanbul Bağcılar'da annesinin başını keserek balkondan aşağı atan ve evi ateşe vermek isteyen şüpheli adliyeye sevk edildi. 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T12:45+0300

2022-09-26T12:45+0300

2022-09-26T12:45+0300

yaşam

bağcılar

türkiye

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Bağcılar'da annesi Havva S.'yi öldüren Ali S., adliyeye sevk edildi. DHA'nın haberine göre Ali S., dün henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı. Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi.Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi.Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ali S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

bağcılar

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bağcılar, türkiye