https://sputniknews.com.tr/20220926/arda-guler-umit-milli-takim-aday-kadrosundan-cikarildi-1061632475.html

Arda Güler, Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Arda Güler, Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Ümit Milli Takım'da Arda Güler, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı. 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T16:15+0300

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arda güler

spor

ümit milli futbol takımı

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Gürcistan ile yarın İstanbul'da hazırlık maçında karşılaşacak olan Ümit Milli Takım'da Arda Güler, aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Ümit Milli Takımımızda Arda Güler, 25 Eylül 2022 tarihinde gece başlayan karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda ilgili hastaneye götürülmüş, burada yapılan tetkikler ve tıbbi değerlendirme sonucunda viral gastroenterit tanısıyla tedavisine başlanmıştır. Önerilen tedavi çerçevesinde üç gün süre ile istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlanarak Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynayacağı özel maçın aday kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20220808/fenerbahcede-10-numarali-formanin-sahibi-arda-guler-oldu-1059660553.html

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arda güler, ümit milli futbol takımı