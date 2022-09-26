https://sputniknews.com.tr/20220926/antalyada-14-yasindaki-cocuga-uvey-baba-siddeti-anne-sikayetci-olmadi-cocuk-korumaya-alindi-1061612312.html

Antalya'da 14 yaşındaki çocuğa üvey baba şiddeti: Anne şikayetçi olmadı, çocuk korumaya alındı

Antalya'da 14 yaşındaki çocuğa üvey baba şiddeti: Anne şikayetçi olmadı, çocuk korumaya alındı

Antalya'da bir fırında üvey çocuğunu öldüresiye döven baba kameralara yansıdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, darp edilen çocuk devlet korumasına... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T00:07+0300

2022-09-26T00:07+0300

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türkiye

antalya

üvey baba

şiddet

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Sarılar Mahallesi'nde 8 Eylül Perşembe günü Muhittin Ersoy Bulvarı üzerindeki bir gıda imalathanesinde küçük yaşta çocuğun yetişkin bir kişi tarafından dövüldüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri harekete geçirdi. Söz konusu adrese gelen jandarma ekipleri, iş yerinin imalathane bölümünde çalışan K.S. ve 14 yaşındaki üvey oğlu M.E.T. ile karşılaştı. M.E.T.’nin üvey babasının kendisini sürekli dövdüğünü söylemesi üzerine üvey baba K.S. jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü. Gözaltına alınan üvey baba K.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, çocuğun annesinin eşinden şikayetçi olmadığı bildirildi. 14 yaşındaki çocuk ise olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderildi.K.S.’nin üvey oğlunu darp ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Farklı günlerde tekrarlanan şiddet olaylarında K.S.’nin çocuğu çalıştığı esnada yumrukladığı, kendisine sözlü karşılık bile vermeyen çocuğu tekmeleyip yere yatırdığı, yerde boğazını sıkıp sürüklediği, bunu defalarca tekrarladığı görüldü.

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antalya, üvey baba, şiddet