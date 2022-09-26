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Anne ve babası tartışırken 3 yaşındaki çocuk 20. kattan düşerek hayatını kaybetti
Anne ve babası tartışırken 3 yaşındaki çocuk 20. kattan düşerek hayatını kaybetti
İstanbul'da anne ve baba evde tartışırken, 3 yaşındaki kız çocukları 20'inci kattan düşerek hayatını kaybetti. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T14:32+0300
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istanbul
çocuk
boşanma
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İstanbul Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuk 20. kattan düşerek hayatını kaybetti.İddialara göre çocuğun annesi, boşanmış olduğu eski eşini ziyaret ettiği esnada tartışma başladı. Eski eşlerin tartıştığı esnada ise 3 yaşındaki çocukları 20. kattan düşerek yaşamını yitirdi.Asayiş Büro Ekipleri olayın ardından soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20220625/amasyada-1-yasindaki-cocuk-balkondan-apartman-gorevlisinin-ustune-dustu-sirtimdan--yuvarlandi-1057932854.html
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istanbul, çocuk, boşanma
istanbul, çocuk, boşanma

Anne ve babası tartışırken 3 yaşındaki çocuk 20. kattan düşerek hayatını kaybetti

14:32 26.09.2022
© İHAOlay yeri, sokak
Olay yeri, sokak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© İHA
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İstanbul'da anne ve baba evde tartışırken, 3 yaşındaki kız çocukları 20'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.
İstanbul Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuk 20. kattan düşerek hayatını kaybetti.
İddialara göre çocuğun annesi, boşanmış olduğu eski eşini ziyaret ettiği esnada tartışma başladı. Eski eşlerin tartıştığı esnada ise 3 yaşındaki çocukları 20. kattan düşerek yaşamını yitirdi.
Asayiş Büro Ekipleri olayın ardından soruşturma başlattı.
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