https://sputniknews.com.tr/20220926/anne-ve-babasi-tartisirken-3-yasindaki-cocuk-20-kattan-duserek-hayatini-kaybetti-1061629157.html

Anne ve babası tartışırken 3 yaşındaki çocuk 20. kattan düşerek hayatını kaybetti

Anne ve babası tartışırken 3 yaşındaki çocuk 20. kattan düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da anne ve baba evde tartışırken, 3 yaşındaki kız çocukları 20'inci kattan düşerek hayatını kaybetti. 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T14:32+0300

2022-09-26T14:32+0300

2022-09-26T14:32+0300

türkiye

istanbul

çocuk

boşanma

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İstanbul Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuk 20. kattan düşerek hayatını kaybetti.İddialara göre çocuğun annesi, boşanmış olduğu eski eşini ziyaret ettiği esnada tartışma başladı. Eski eşlerin tartıştığı esnada ise 3 yaşındaki çocukları 20. kattan düşerek yaşamını yitirdi.Asayiş Büro Ekipleri olayın ardından soruşturma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20220625/amasyada-1-yasindaki-cocuk-balkondan-apartman-gorevlisinin-ustune-dustu-sirtimdan--yuvarlandi-1057932854.html

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istanbul, çocuk, boşanma