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Ankara Büyükşehir ile AHBAP arasında 'Bilim ve Sanat Kampüsü' protokolü imzalandı
Ankara Büyükşehir ile AHBAP arasında 'Bilim ve Sanat Kampüsü' protokolü imzalandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, AHBAP ve INFINIA Mühendislik arasında ‘AHBAP Bilim Sanat Kampüsü’ için iş birliği protokolü imzalandı. 23 Nisan 2023’te... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T17:15+0300
2022-09-26T17:15+0300
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mansur yavaş
protokol
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
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Eğitimde fırsat eşitliği için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Derneği ve INFINIA Mühendislik iş birliği ile ‘AHBAP Bilim Sanat Kampüsü’ adındaki çocuklara ve gençlere yönelik yeni nesil eğitim metotlarının uygulanacağı merkezi faaliyete geçirecek protokolü imzaladı. Bilim ve sanat öğrenmek isteyen çocuklara ve gençlere yönelik desteklerin sağlanacağı kampüsün 23 Nisan 2023 tarihinde Kuzey Yıldızı Vadisi’nde hizmete geçmesi hedefleniyor.‘Cumhuriyetimizin 100. yılına güzel bir adımla başlamış olacağız’Başkanlık Makamında gerçekleşen protokol imza töreninde bildirgeyi ABB Başkanı Mansur Yavaş, AHBAP Derneği Kurucusu ve Başkanı Haluk Levent ile INFINIA Mühendislik Kurucu CEO Tugay Güzel imzaladı.İmza töreninde yaptığı açıklamada, iş birliği protokolü ile bilim ve sanat öğrenmek isteyen özellikle dezavantajlı grupların yararına olacak şekilde çalışmalar yapılacağına dikkat çeken ABB Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:‘23 Nisan 2023’te hizmete geçecek’AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent ise tarihi bir duruma imza attıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:
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haluk levent, mansur yavaş, protokol, anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
haluk levent, mansur yavaş, protokol, anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

Ankara Büyükşehir ile AHBAP arasında 'Bilim ve Sanat Kampüsü' protokolü imzalandı

17:15 26.09.2022
© Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, Haluk Levent
Mansur Yavaş, Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, AHBAP ve INFINIA Mühendislik arasında ‘AHBAP Bilim Sanat Kampüsü’ için iş birliği protokolü imzalandı. 23 Nisan 2023’te Cumhuriyetin 100. yılında Kuzey Yıldızı Vadisi’nde hizmete geçecek kampüste bilimin sanat ile öğretilmesi amaçlanıyor.
Eğitimde fırsat eşitliği için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Derneği ve INFINIA Mühendislik iş birliği ile ‘AHBAP Bilim Sanat Kampüsü’ adındaki çocuklara ve gençlere yönelik yeni nesil eğitim metotlarının uygulanacağı merkezi faaliyete geçirecek protokolü imzaladı. Bilim ve sanat öğrenmek isteyen çocuklara ve gençlere yönelik desteklerin sağlanacağı kampüsün 23 Nisan 2023 tarihinde Kuzey Yıldızı Vadisi’nde hizmete geçmesi hedefleniyor.

‘Cumhuriyetimizin 100. yılına güzel bir adımla başlamış olacağız’

Başkanlık Makamında gerçekleşen protokol imza töreninde bildirgeyi ABB Başkanı Mansur Yavaş, AHBAP Derneği Kurucusu ve Başkanı Haluk Levent ile INFINIA Mühendislik Kurucu CEO Tugay Güzel imzaladı.
İmza töreninde yaptığı açıklamada, iş birliği protokolü ile bilim ve sanat öğrenmek isteyen özellikle dezavantajlı grupların yararına olacak şekilde çalışmalar yapılacağına dikkat çeken ABB Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:
“Bizim çok sayıda yapılmış olan ama ne işe yaradığı bilinmeyen atıl ve boş binalarımız vardı. Onların tahsisi suretiyle güzel bir iş birliğine imza attık. Burada bilim ve sanat öğrenmek isteyen özellikle dezavantajlı grupların da yararına olacak şekilde çalışmalar yapacağız. Sadece dezavantajlı gruplar değil aynı zamanda Ankara'da eğitim gören bütün çocukların görerek, belki dokunarak, deneyimleyerek yetişebilecekleri bölümler olacak. Dolayısıyla bütün dünyayla yarışacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılına güzel bir adımla başlamış olacağız ve inşallah Mustafa Kemal Atatürk'ün amaçladığı doğrultuda yetişecek çağdaş gençleri burada yetiştireceğiz.”

‘23 Nisan 2023’te hizmete geçecek’

AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent ise tarihi bir duruma imza attıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:
“Genç arkadaşlarımız için bizler tarihi bir duruma imza attık. Projelerimizden en büyüğünü de burada kamuoyuna açıklıyoruz. Biz bir Bilim ve Sanat Kampüsü kurmak istiyoruz. Çocuklarımızın bilim ve sanatla çok daha fazla yoğurulmasını olmasını istiyoruz. Türkiye'den dünyayı yönetecek bilim insanlarının çıkacağına da hiçbir şüphemiz yok. Bunun için çocuklarımıza birazcık daha destek vermeliyiz. Onun için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Mansur Yavaş ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik ve bir yer tahsisinde bulundu. Kendileri sağ olsun gençler için çocuklar için böyle bir olayı yapabileceğini söyledi. AHBAP ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Bilim ve Sanat Kampüsü yakında 23 Nisan 2023’te Cumhuriyet’in 100. yılına yakışacak şekilde Ankara halkına, Türkiye halkına ve AHBAP’ın ilkelerine yakışacak şekilde hizmete geçecek.”
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