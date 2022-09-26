Ankara Büyükşehir ile AHBAP arasında 'Bilim ve Sanat Kampüsü' protokolü imzalandı

“Genç arkadaşlarımız için bizler tarihi bir duruma imza attık. Projelerimizden en büyüğünü de burada kamuoyuna açıklıyoruz. Biz bir Bilim ve Sanat Kampüsü kurmak istiyoruz. Çocuklarımızın bilim ve sanatla çok daha fazla yoğurulmasını olmasını istiyoruz. Türkiye'den dünyayı yönetecek bilim insanlarının çıkacağına da hiçbir şüphemiz yok. Bunun için çocuklarımıza birazcık daha destek vermeliyiz. Onun için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Mansur Yavaş ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik ve bir yer tahsisinde bulundu. Kendileri sağ olsun gençler için çocuklar için böyle bir olayı yapabileceğini söyledi. AHBAP ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Bilim ve Sanat Kampüsü yakında 23 Nisan 2023’te Cumhuriyet’in 100. yılına yakışacak şekilde Ankara halkına, Türkiye halkına ve AHBAP’ın ilkelerine yakışacak şekilde hizmete geçecek.”