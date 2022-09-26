https://sputniknews.com.tr/20220926/amed-sportif-faaliyetler-bursaspor-macinin-ardindan-6-kisi-gozaltina-alindi-1061638701.html

Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçının ardından 6 kişi gözaltına alındı

Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçının ardından 6 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görsellere ilişkin başlatılan... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T18:35+0300

2022-09-26T18:35+0300

2022-09-26T18:35+0300

amed sportif faaliyetler

bursaspor

gözaltı

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1a/1061612431_180:0:3821:2048_1920x0_80_0_0_90cf82a33738cf5b9423d0011c0277f8.jpg

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kentte dün oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.İçişleri Bakanlığı, maçla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin "Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulunmuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

amed sportif faaliyetler, bursaspor, gözaltı