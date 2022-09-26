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https://sputniknews.com.tr/20220926/amed-sportif-faaliyetler-bursaspor-macinin-ardindan-6-kisi-gozaltina-alindi-1061638701.html
Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçının ardından 6 kişi gözaltına alındı
Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçının ardından 6 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görsellere ilişkin başlatılan... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T18:35+0300
2022-09-26T18:35+0300
amed sportif faaliyetler
bursaspor
gözaltı
türkiye
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kentte dün oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.İçişleri Bakanlığı, maçla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin "Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulunmuştu.
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amed sportif faaliyetler, bursaspor, gözaltı
amed sportif faaliyetler, bursaspor, gözaltı

Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçının ardından 6 kişi gözaltına alındı

18:35 26.09.2022
© İHA Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor
Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© İHA
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Diyarbakır'da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görsellere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kentte dün oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı, maçla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin "Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulunmuştu.
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