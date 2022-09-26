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https://sputniknews.com.tr/20220926/almanya-disisleri-bakani-baerbock-irana-karsi-yaptirimlar-talep-etti-1061642654.html
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İran’a karşı yaptırımlar talep etti
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İran’a karşı yaptırımlar talep etti
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İran’da 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
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almanya
iran
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada, 'İran’da barışçıl protestoları ölümcül şiddetle bastırma girişiminin cevapsız kalmaması gerektiğini' belirtti.Avrupa Birliği (AB) kapsamında bu konunun hızlı bir şekilde ele alınmasını ve olaylara ilişkin sonuçların çıkarılmasını talep eden Baerbock, "Benim için buna, sorumlulara karşı yaptırımlar da dahildir." ifadesini kullandı.Baerbock, bir toplumun durumu konusunda kadın haklarının önemli bir ölçüt olduğunu vurgulayarak, “Bir ülkede kadınlar güvende değilse kimse güvende değildir” değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında İran’ın Berlin Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bilgisini paylaştı.Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı.
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annalena baerbock, almanya, iran, avrupa birliği
annalena baerbock, almanya, iran, avrupa birliği

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İran’a karşı yaptırımlar talep etti

20:49 26.09.2022 (güncellendi: 20:50 26.09.2022)
© Sputnik / Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı / Multimedya arşivine gidinAnnalena Baerbock
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© Sputnik / Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İran’da 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestoları bastırmak için şiddet uygulandığı iddiasıyla bu ülkeye karşı yaptırım kararı alınmasını istedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada, 'İran’da barışçıl protestoları ölümcül şiddetle bastırma girişiminin cevapsız kalmaması gerektiğini' belirtti.
Avrupa Birliği (AB) kapsamında bu konunun hızlı bir şekilde ele alınmasını ve olaylara ilişkin sonuçların çıkarılmasını talep eden Baerbock, "Benim için buna, sorumlulara karşı yaptırımlar da dahildir." ifadesini kullandı.
Baerbock, bir toplumun durumu konusunda kadın haklarının önemli bir ölçüt olduğunu vurgulayarak, “Bir ülkede kadınlar güvende değilse kimse güvende değildir” değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında İran’ın Berlin Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bilgisini paylaştı.
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı.
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