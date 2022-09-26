https://sputniknews.com.tr/20220926/almanya-basbakani-scholz-ve-icisleri-bakani-kovid-19a-yakalandi-1061629838.html
Almanya Başbakanı Scholz ve İçişleri Bakanı Kovid-19’a yakalandı
Almanya Başbakanı Scholz ve İçişleri Bakanı Kovid-19’a yakalandı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in Kovid-19’a yakalandığı duyuruldu. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T14:50+0300
2022-09-26T14:50+0300
2022-09-26T14:50+0300
dünya
almanya
olaf scholz
nancy faeser
koronavirüs
kovid-19
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Alman Haber Ajansı DPA’da yer alan habere göre, Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Scholz’un Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.Hebestreit, Şansölye Scholz’un Başbakanlık Binasındaki dairesinde izole edildiğini söyledi.Scholz’un hafif soğuk algınlığı semptomları gösterdiği bilgisini paylaşan Hebestreit, Başbakan'ın bu hafta için planlanan kamuya açık görüşmelerinin iptal edildiğini ancak Scholz'un eyalet başbakanlarıyla yapılacak toplantıya ve diğer dahili toplantılara çevrim içi katılmak istediğini kaydetti.Scholz, 24-25 Eylül’de Suudi-Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ı ziyaret etmişti.Öte yandan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19’a yakalandığını belirterek, sonbaharda herkese kendisine dikkat etmesi tavsiyesinde bulundu.
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almanya, olaf scholz, nancy faeser, koronavirüs, kovid-19
almanya, olaf scholz, nancy faeser, koronavirüs, kovid-19
Almanya Başbakanı Scholz ve İçişleri Bakanı Kovid-19’a yakalandı
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in Kovid-19’a yakalandığı duyuruldu.
Alman Haber Ajansı DPA’da yer alan habere göre, Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Scholz’un Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Hebestreit, Şansölye Scholz’un Başbakanlık Binasındaki dairesinde izole edildiğini söyledi.
Scholz’un hafif soğuk algınlığı semptomları gösterdiği bilgisini paylaşan Hebestreit, Başbakan'ın bu hafta için planlanan kamuya açık görüşmelerinin iptal edildiğini ancak Scholz'un eyalet başbakanlarıyla yapılacak toplantıya ve diğer dahili toplantılara çevrim içi katılmak istediğini kaydetti.
Scholz, 24-25 Eylül’de Suudi-Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ı ziyaret etmişti.
Öte yandan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19’a yakalandığını belirterek, sonbaharda herkese kendisine dikkat etmesi tavsiyesinde bulundu.