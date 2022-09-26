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https://sputniknews.com.tr/20220926/abden-irana-protestoculara-siddeti-durdurmasini-ve-internet-erisimini-acmasini-bekliyoruz-1061615826.html
AB'den İran'a: Protestoculara şiddeti durdurmasını ve internet erişimini açmasını bekliyoruz
AB'den İran'a: Protestoculara şiddeti durdurmasını ve internet erişimini açmasını bekliyoruz
İran'da 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestoları devam ederken, Avrupa Birliği'nden... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T04:20+0300
2022-09-26T04:29+0300
ab
dünya
mahsa emini
iran
protesto
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Avrupa Birliği (AB), İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestoları bastırmak için şiddet uygulanmaması ve halkın internet erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu.AB adına açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesinin orantısız olduğunu, can kayıpları ve yaralılar bulunduğunu belirtti.İnternet erişiminin kesilmesi ve mesajlaşma platformlarının engellenmesinin ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini kaydeden Borrell, AB'nin ve AB üyesi ülkelerin protestoculara şiddet kullanılmasını, kabul edilemez ve haklı görülemez bulduğunu ifade etti.Borrell, "İran'ın protestoları şiddet kullanarak bastırmayı acilen durdurmasını ve internet erişimi ile bilginin serbest dolaşımını sağlamasını bekliyoruz. Ayrıca İran'ın ölenlerin ve tutuklananların sayılarını açıklamasını, şiddet kullanmayan göstericileri serbest bırakmasını, gözaltındakilere uygun muamele sağlamasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.Mahsa Emini'nin ölümünün soruşturulması gerektiğini belirten Borrell, sorumluların hesap vermesini istedi.Borrell, "AB, gelecek Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Mahsa Emini'nin öldürülmesi ve İran güvenlik güçlerinin gösterilere karşılığını ele almak için elindeki tüm seçenekleri değerlendirmeye devam edecektir" ifadesine yer verdi.Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220925/tahranda-iran-yonetimine-ve-guvenlik-guclerine-destek-mitingi-1061609294.html
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ab, mahsa emini, iran, protesto
ab, mahsa emini, iran, protesto

AB'den İran'a: Protestoculara şiddeti durdurmasını ve internet erişimini açmasını bekliyoruz

04:20 26.09.2022 (güncellendi: 04:29 26.09.2022)
© REUTERS / Olivier DoulieryJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© REUTERS / Olivier Douliery
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İran'da 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestoları devam ederken, Avrupa Birliği'nden İran'a bir çağrı yapıldı.
Avrupa Birliği (AB), İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestoları bastırmak için şiddet uygulanmaması ve halkın internet erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu.
AB adına açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesinin orantısız olduğunu, can kayıpları ve yaralılar bulunduğunu belirtti.
İnternet erişiminin kesilmesi ve mesajlaşma platformlarının engellenmesinin ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini kaydeden Borrell, AB'nin ve AB üyesi ülkelerin protestoculara şiddet kullanılmasını, kabul edilemez ve haklı görülemez bulduğunu ifade etti.
Borrell, "İran'ın protestoları şiddet kullanarak bastırmayı acilen durdurmasını ve internet erişimi ile bilginin serbest dolaşımını sağlamasını bekliyoruz. Ayrıca İran'ın ölenlerin ve tutuklananların sayılarını açıklamasını, şiddet kullanmayan göstericileri serbest bırakmasını, gözaltındakilere uygun muamele sağlamasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Mahsa Emini'nin ölümünün soruşturulması gerektiğini belirten Borrell, sorumluların hesap vermesini istedi.
Borrell, "AB, gelecek Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Mahsa Emini'nin öldürülmesi ve İran güvenlik güçlerinin gösterilere karşılığını ele almak için elindeki tüm seçenekleri değerlendirmeye devam edecektir" ifadesine yer verdi.
Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı.
İran'da 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar sürerken, başkent Tahran’da 'yönetime ve güvenlik güçlerine destek' amacıyla miting düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
DÜNYA
Tahran'da İran yönetimine ve güvenlik güçlerine destek mitingi
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