https://sputniknews.com.tr/20220926/abdden-ukraynaya-4575-milyon-dolarlik-yeni-sivil-guvenlik-yardimi--1061630609.html
ABD'den Ukrayna'ya 457.5 milyon dolarlık yeni sivil güvenlik yardımı
ABD'den Ukrayna'ya 457.5 milyon dolarlık yeni sivil güvenlik yardımı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya 457.5 milyon dolarlık yeni sivil güvenlik yardımı duyurdu. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T15:21+0300
2022-09-26T15:21+0300
2022-09-26T16:08+0300
ukrayna krizi
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Washinton'ın Kiev'e 457.5 milyon dolarlık yeni sivil güvenlik yardımı taahhüt ettiği açıklamasını yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bunu 'Ukrayna'nın halkını, özgürlüklerini ve demokrasisini Kremlin'in acımasız saldırganlık savaşı karşısında savunmaya devam eden kolluk kuvvetleri ve ceza adaleti kurumlarının operasyonel kapasitelerini iyileştirme ve hayat kurtarma çabalarını geliştirmekle' gerekçelendirdi.645 milyon dolarlık sivil güvenlik yardımı taahhüt edilmiştiBlinken'ın açıklamasında Aralık 2021'in ortasından bu yana ABD'nin Ukrayna Ulusal Polisi ve Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı da dahil olmak üzere Ukrayna kolluk kuvvetlerine ve ceza adaleti ortaklarına 645 milyon doların üzerinde yardım taahhüdünde bulunduğu hatırlatıldı.'Kişisel koruyucu ekipman, tıbbi malzeme ve zırhlı araç tedarikinin Ukraynalıların can kaybını önemli ölçüde azalttığına inancını' dile getiren Dışişleri Bakanı, 'ABD'nin demokratik, bağımsız ve egemen Ukrayna'yı destekleme kararlılığını sürdürdüğünü' sözlerine ekledi.ABD, Ukrayna'ya 25 milyar dolar aktardıABD, Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturduğu Ocak 2021'den bu yana Ukrayna'ya milyarca dolarlık askeri ve güvenlik yardımı yaptı. Biden 21 Eylül'de BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "ABD, Ukrayna'ya devasa yardım gönderiyor. Şimdiye kadar Ukrayna'ya 25 milyar dolar aktardık. 40'tan fazla ülke kendi fonlarından milyarlarca katkıda bulundu" dedi.
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abd, ukrayna, antony blinken, joe biden, yardım
abd, ukrayna, antony blinken, joe biden, yardım
ABD'den Ukrayna'ya 457.5 milyon dolarlık yeni sivil güvenlik yardımı
15:21 26.09.2022 (güncellendi: 16:08 26.09.2022) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya 457.5 milyon dolarlık yeni sivil güvenlik yardımı duyurdu.
Washinton'ın Kiev'e 457.5 milyon dolarlık yeni sivil güvenlik yardımı taahhüt ettiği açıklamasını yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bunu 'Ukrayna'nın halkını, özgürlüklerini ve demokrasisini Kremlin'in acımasız saldırganlık savaşı karşısında savunmaya devam eden kolluk kuvvetleri ve ceza adaleti kurumlarının operasyonel kapasitelerini iyileştirme ve hayat kurtarma çabalarını geliştirmekle' gerekçelendirdi.
645 milyon dolarlık sivil güvenlik yardımı taahhüt edilmişti
Blinken'ın açıklamasında Aralık 2021'in ortasından bu yana ABD'nin Ukrayna Ulusal Polisi ve Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı da dahil olmak üzere Ukrayna kolluk kuvvetlerine ve ceza adaleti ortaklarına 645 milyon doların üzerinde yardım taahhüdünde bulunduğu hatırlatıldı.
'Kişisel koruyucu ekipman, tıbbi malzeme ve zırhlı araç tedarikinin Ukraynalıların can kaybını önemli ölçüde azalttığına inancını' dile getiren Dışişleri Bakanı, 'ABD'nin demokratik, bağımsız ve egemen Ukrayna'yı destekleme kararlılığını sürdürdüğünü' sözlerine ekledi.
ABD, Ukrayna'ya 25 milyar dolar aktardı
ABD, Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturduğu Ocak 2021'den bu yana Ukrayna'ya milyarca dolarlık askeri ve güvenlik yardımı yaptı. Biden 21 Eylül'de BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "ABD, Ukrayna'ya devasa yardım gönderiyor. Şimdiye kadar Ukrayna'ya 25 milyar dolar aktardık. 40'tan fazla ülke kendi fonlarından milyarlarca katkıda bulundu" dedi.