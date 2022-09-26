https://sputniknews.com.tr/20220926/abdden-ukraynaya-4575-milyon-dolarlik-yeni-sivil-guvenlik-yardimi--1061630609.html

ABD'den Ukrayna'ya 457.5 milyon dolarlık yeni sivil güvenlik yardımı

ABD'den Ukrayna'ya 457.5 milyon dolarlık yeni sivil güvenlik yardımı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya 457.5 milyon dolarlık yeni sivil güvenlik yardımı duyurdu. 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T15:21+0300

2022-09-26T15:21+0300

2022-09-26T16:08+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

antony blinken

joe biden

yardım

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Washinton'ın Kiev'e 457.5 milyon dolarlık yeni sivil güvenlik yardımı taahhüt ettiği açıklamasını yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bunu 'Ukrayna'nın halkını, özgürlüklerini ve demokrasisini Kremlin'in acımasız saldırganlık savaşı karşısında savunmaya devam eden kolluk kuvvetleri ve ceza adaleti kurumlarının operasyonel kapasitelerini iyileştirme ve hayat kurtarma çabalarını geliştirmekle' gerekçelendirdi.645 milyon dolarlık sivil güvenlik yardımı taahhüt edilmiştiBlinken'ın açıklamasında Aralık 2021'in ortasından bu yana ABD'nin Ukrayna Ulusal Polisi ve Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı da dahil olmak üzere Ukrayna kolluk kuvvetlerine ve ceza adaleti ortaklarına 645 milyon doların üzerinde yardım taahhüdünde bulunduğu hatırlatıldı.'Kişisel koruyucu ekipman, tıbbi malzeme ve zırhlı araç tedarikinin Ukraynalıların can kaybını önemli ölçüde azalttığına inancını' dile getiren Dışişleri Bakanı, 'ABD'nin demokratik, bağımsız ve egemen Ukrayna'yı destekleme kararlılığını sürdürdüğünü' sözlerine ekledi.ABD, Ukrayna'ya 25 milyar dolar aktardıABD, Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturduğu Ocak 2021'den bu yana Ukrayna'ya milyarca dolarlık askeri ve güvenlik yardımı yaptı. Biden 21 Eylül'de BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "ABD, Ukrayna'ya devasa yardım gönderiyor. Şimdiye kadar Ukrayna'ya 25 milyar dolar aktardık. 40'tan fazla ülke kendi fonlarından milyarlarca katkıda bulundu" dedi.

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