https://sputniknews.com.tr/20220926/abdde-washington-dc-ve-cevre-eyaletlerde-gorulen-gizemli-cisim-space-x-roketi-cikti-1061614625.html

ABD'de Washington DC ve çevre eyaletlerde görülen 'gizemli' cisim Space X roketi çıktı

ABD'de Washington DC ve çevre eyaletlerde görülen 'gizemli' cisim Space X roketi çıktı

ABD'nin başkenti Washington DC ve çevre eyaletlerinde görülen 'gizemli' cismin, Space X'in fırlattığı Falcon 9 roketi olduğu ortaya çıktı. 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T02:12+0300

2022-09-26T02:12+0300

2022-09-26T02:15+0300

washington dc

starlink

falcon 9

dünya

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Washington DC ve çevresindeki Maryland ile Virginia eyaletlerinin semasında cumartesi akşamı beliren gök cismi, merak uyandırdı.Cismin görüntülerini sosyal medya platformları üzerinde paylaşan çok sayıda kişi, bunun ne olduğunu sorguladı.Cismin Space X firması tarafından Florida'daki üsten fırlatılan ve Starlink uyduları taşıyan Falcon 9 roketi olduğu belirlendi.Space X'ten yapılan açıklamada, söz konusu roketin 52 Starlink uydusunu yörüngeye taşıdığı kaydedildi.Starlink nedir?Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak üzere üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak tanımlanıyor.Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.Musk, son olarak protestoların sürdüğü İran'da Starlink'i devreye sokmuştu.

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