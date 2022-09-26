https://sputniknews.com.tr/20220926/abdde-washington-dc-ve-cevre-eyaletlerde-gorulen-gizemli-cisim-space-x-roketi-cikti-1061614625.html
ABD'de Washington DC ve çevre eyaletlerde görülen 'gizemli' cisim Space X roketi çıktı
ABD'de Washington DC ve çevre eyaletlerde görülen 'gizemli' cisim Space X roketi çıktı
ABD'nin başkenti Washington DC ve çevre eyaletlerinde görülen 'gizemli' cismin, Space X'in fırlattığı Falcon 9 roketi olduğu ortaya çıktı. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T02:12+0300
2022-09-26T02:12+0300
2022-09-26T02:15+0300
washington dc
starlink
falcon 9
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1a/1061614479_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_56f2bd26b031e9226b27517431c6a5f0.jpg
Washington DC ve çevresindeki Maryland ile Virginia eyaletlerinin semasında cumartesi akşamı beliren gök cismi, merak uyandırdı.Cismin görüntülerini sosyal medya platformları üzerinde paylaşan çok sayıda kişi, bunun ne olduğunu sorguladı.Cismin Space X firması tarafından Florida'daki üsten fırlatılan ve Starlink uyduları taşıyan Falcon 9 roketi olduğu belirlendi.Space X'ten yapılan açıklamada, söz konusu roketin 52 Starlink uydusunu yörüngeye taşıdığı kaydedildi.Starlink nedir?Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak üzere üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak tanımlanıyor.Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.Musk, son olarak protestoların sürdüğü İran'da Starlink'i devreye sokmuştu.
washington dc
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1a/1061614479_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e4ce2edc0a74806796c32c17da943eee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
washington dc, starlink, falcon 9
washington dc, starlink, falcon 9
ABD'de Washington DC ve çevre eyaletlerde görülen 'gizemli' cisim Space X roketi çıktı
02:12 26.09.2022 (güncellendi: 02:15 26.09.2022) Abone ol
ABD'nin başkenti Washington DC ve çevre eyaletlerinde görülen 'gizemli' cismin, Space X'in fırlattığı Falcon 9 roketi olduğu ortaya çıktı.
Washington DC ve çevresindeki Maryland ile Virginia eyaletlerinin semasında cumartesi akşamı beliren gök cismi, merak uyandırdı.
Cismin görüntülerini sosyal medya platformları üzerinde paylaşan çok sayıda kişi, bunun ne olduğunu sorguladı.
Cismin Space X firması tarafından Florida'daki üsten fırlatılan ve Starlink uyduları taşıyan Falcon 9 roketi olduğu belirlendi.
Space X'ten yapılan açıklamada, söz konusu roketin 52 Starlink uydusunu yörüngeye taşıdığı kaydedildi.
Starlink nedir?
Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak üzere üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak tanımlanıyor.
Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.
Musk, son olarak protestoların sürdüğü İran'da Starlink'i devreye sokmuştu.