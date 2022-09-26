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https://sputniknews.com.tr/20220926/2023-icin-kuresel-resesyon-uyarisi-yapan-oecd-turkiyenin-2022-buyume-tahminini-54e-yukseltti-1061626584.html
2023 için küresel resesyon uyarısı yapan OECD, Türkiye'nin 2022 büyüme tahminini 5.4'e yükseltti
2023 için küresel resesyon uyarısı yapan OECD, Türkiye'nin 2022 büyüme tahminini 5.4'e yükseltti
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), bugün yayımladığı ve 'Savaşın bedelini ödemek' başlığını münasip gördüğü eylül ayı ara dönem ekonomik görünüm... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T14:21+0300
2022-09-26T15:03+0300
ekonomi
ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd)
almanya
türkiye
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OECD, haziran ayı raporunda yüzde 2.8 olarak açıkladığı 2023 küresel büyüme tahminini yüzde 2.2'ye indirdi. Bunda Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin 2023'te resesyona gireceği tahmini önemli rol oynadı. Bu yılki küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3'te tutarken gelecek yıl için 2.2'ye düşüren OECD, 2023 küresel çıktısının (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) da Ukrayna çatışmaları başlamadan önceki tahmininden 2.8 trilyon dolar düşük olacağını belirtti. Bu, Fransa ekonomisine eşdeğer bir kayıp demek. 1980'lerden beri en yüksek enflasyonOECD raporunda hayat pahalılığı krizi zaten hızla tırmanırken Ukrayna'daki çatışmaların enflasyonist baskıyı artırdığı, koronavirüs pandemisinin küresel ekonomi üzerinde hala etkili olduğu, pek çok ülkenin 1980'lerden beri en yüksek enflasyonla karşılaştığı, merkez bankalarının son derece sıcak fiyatları soğutmak için faiz artırmasının büyümeyi olumsuz etkilediği sıralandı.Uzun bir yavaş büyüme dönemiOECD, enflasyonla mücadele için daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olduğunu belirterek, büyük merkez bankasının çoğunluğunun politika faizlerinin gelecek yıl yüzde 4'ü geçeceğini öngördü."Bir dizi gösterge daha da kötüye gitti ve küresel büyüme görünümü karardı" denilen raporda 'küresel büyümenin bu yılın ikinci çeyreğinde durduğu, birçok ekonomideki verilerin artık uzun bir yavaş büyüme dönemine işaret ettiği' vurgulandı. Türkiye G20'de beklenti düşürülmeyen birkaç ülkedenRaporda -Türkiye, Endonezya ve Britanya hariç- en büyük 20 ekonomi grubundaki (G20) neredeyse tüm ülkeler için ekonomik görünüm düşürüldü. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'deki büyümenin 2023'te yüzde 0.5'e dek yavaşlaması öngörüldü. Kovid'e sıfır hoşgörü politikası nedeniyle sık sık kapanmalar yaşanan Çin için ekonomik büyüme oranı bu yıl yüzde 3.2'ye düşürülürken, 2023 için yüzde 4.7 olarak tahmin edildi.Almanya'da resesyon, Euro Bölgesi'nde sıfır büyümeAlmanya için 2022 büyüme beklentisi ise yüzde 1.9'dan yüzde 1.2'e indirilerek gelecek yıl yüzde 0.7 daralacağı tahmin edildi. Önceki tahminden 2.4 puanlık düşüş kaydederek küçülmekte olan Almanya'nın gelecek yıl resesyona gireceği uyarısı yapıldı. Bu yıl yüzde 3.1 büyümesi beklenen Euro Bölgesi için 2023 büyüme tahmini yüzde 1.6’dan yüzde 0.3’e indirilerek neredeyse sıfırlandı.Türkiye'ye 2023'te yüzde 3 büyüme OECD'nin eylül raporunda Türkiye'nin bu yıl için büyüme tahmini yukarı yönlü, enflasyon tahmini az da olsa aşağı yönlü revize edildi. Türkiye ekonomisine yönelik haziranda 2022 yılı için yüzde 3.7 olarak açıklanan büyüme tahmini bu raporda yüzde 5.4’e yükseltildi. 2022 yılı tüketici fiyatlarındaki artış beklentisi yüzde 72'den 71'e indirildi. 2023 yılı içinse yüzde 38.9'dan 40.8'e çıkarıldı. Türkiye ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3 olarak korundu.
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ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd), almanya, türkiye
ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd), almanya, türkiye

2023 için küresel resesyon uyarısı yapan OECD, Türkiye'nin 2022 büyüme tahminini 5.4'e yükseltti

14:21 26.09.2022 (güncellendi: 15:03 26.09.2022)
© AFP 2022 / ERIC PIERMONT OECD merkezi
OECD merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022 / ERIC PIERMONT
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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), bugün yayımladığı ve 'Savaşın bedelini ödemek' başlığını münasip gördüğü eylül ayı ara dönem ekonomik görünüm raporunda, Ukrayna krizinin etkisiyle gelecek yıl dünya ekonomisinin önceden tahmin edilenden daha büyük darbe alacağını duyurdu.
OECD, haziran ayı raporunda yüzde 2.8 olarak açıkladığı 2023 küresel büyüme tahminini yüzde 2.2'ye indirdi. Bunda Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin 2023'te resesyona gireceği tahmini önemli rol oynadı.
Bu yılki küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3'te tutarken gelecek yıl için 2.2'ye düşüren OECD, 2023 küresel çıktısının (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) da Ukrayna çatışmaları başlamadan önceki tahmininden 2.8 trilyon dolar düşük olacağını belirtti. Bu, Fransa ekonomisine eşdeğer bir kayıp demek.

1980'lerden beri en yüksek enflasyon

OECD raporunda hayat pahalılığı krizi zaten hızla tırmanırken Ukrayna'daki çatışmaların enflasyonist baskıyı artırdığı, koronavirüs pandemisinin küresel ekonomi üzerinde hala etkili olduğu, pek çok ülkenin 1980'lerden beri en yüksek enflasyonla karşılaştığı, merkez bankalarının son derece sıcak fiyatları soğutmak için faiz artırmasının büyümeyi olumsuz etkilediği sıralandı.

Uzun bir yavaş büyüme dönemi

OECD, enflasyonla mücadele için daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olduğunu belirterek, büyük merkez bankasının çoğunluğunun politika faizlerinin gelecek yıl yüzde 4'ü geçeceğini öngördü.
"Bir dizi gösterge daha da kötüye gitti ve küresel büyüme görünümü karardı" denilen raporda 'küresel büyümenin bu yılın ikinci çeyreğinde durduğu, birçok ekonomideki verilerin artık uzun bir yavaş büyüme dönemine işaret ettiği' vurgulandı.

Türkiye G20'de beklenti düşürülmeyen birkaç ülkeden

Raporda -Türkiye, Endonezya ve Britanya hariç- en büyük 20 ekonomi grubundaki (G20) neredeyse tüm ülkeler için ekonomik görünüm düşürüldü. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'deki büyümenin 2023'te yüzde 0.5'e dek yavaşlaması öngörüldü. Kovid'e sıfır hoşgörü politikası nedeniyle sık sık kapanmalar yaşanan Çin için ekonomik büyüme oranı bu yıl yüzde 3.2'ye düşürülürken, 2023 için yüzde 4.7 olarak tahmin edildi.

Almanya'da resesyon, Euro Bölgesi'nde sıfır büyüme

Almanya için 2022 büyüme beklentisi ise yüzde 1.9'dan yüzde 1.2'e indirilerek gelecek yıl yüzde 0.7 daralacağı tahmin edildi. Önceki tahminden 2.4 puanlık düşüş kaydederek küçülmekte olan Almanya'nın gelecek yıl resesyona gireceği uyarısı yapıldı. Bu yıl yüzde 3.1 büyümesi beklenen Euro Bölgesi için 2023 büyüme tahmini yüzde 1.6’dan yüzde 0.3’e indirilerek neredeyse sıfırlandı.

Türkiye'ye 2023'te yüzde 3 büyüme

OECD'nin eylül raporunda Türkiye'nin bu yıl için büyüme tahmini yukarı yönlü, enflasyon tahmini az da olsa aşağı yönlü revize edildi. Türkiye ekonomisine yönelik haziranda 2022 yılı için yüzde 3.7 olarak açıklanan büyüme tahmini bu raporda yüzde 5.4’e yükseltildi. 2022 yılı tüketici fiyatlarındaki artış beklentisi yüzde 72'den 71'e indirildi. 2023 yılı içinse yüzde 38.9'dan 40.8'e çıkarıldı. Türkiye ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3 olarak korundu.
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