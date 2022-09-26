https://sputniknews.com.tr/20220926/2023-icin-kuresel-resesyon-uyarisi-yapan-oecd-turkiyenin-2022-buyume-tahminini-54e-yukseltti-1061626584.html

2023 için küresel resesyon uyarısı yapan OECD, Türkiye'nin 2022 büyüme tahminini 5.4'e yükseltti

2023 için küresel resesyon uyarısı yapan OECD, Türkiye'nin 2022 büyüme tahminini 5.4'e yükseltti

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), bugün yayımladığı ve 'Savaşın bedelini ödemek' başlığını münasip gördüğü eylül ayı ara dönem ekonomik görünüm... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T14:21+0300

2022-09-26T14:21+0300

2022-09-26T15:03+0300

ekonomi

ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd)

almanya

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102603/24/1026032430_0:49:3936:2262_1920x0_80_0_0_05644fd176ec000af9486ce43b08faf6.jpg

OECD, haziran ayı raporunda yüzde 2.8 olarak açıkladığı 2023 küresel büyüme tahminini yüzde 2.2'ye indirdi. Bunda Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin 2023'te resesyona gireceği tahmini önemli rol oynadı. Bu yılki küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3'te tutarken gelecek yıl için 2.2'ye düşüren OECD, 2023 küresel çıktısının (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) da Ukrayna çatışmaları başlamadan önceki tahmininden 2.8 trilyon dolar düşük olacağını belirtti. Bu, Fransa ekonomisine eşdeğer bir kayıp demek. 1980'lerden beri en yüksek enflasyonOECD raporunda hayat pahalılığı krizi zaten hızla tırmanırken Ukrayna'daki çatışmaların enflasyonist baskıyı artırdığı, koronavirüs pandemisinin küresel ekonomi üzerinde hala etkili olduğu, pek çok ülkenin 1980'lerden beri en yüksek enflasyonla karşılaştığı, merkez bankalarının son derece sıcak fiyatları soğutmak için faiz artırmasının büyümeyi olumsuz etkilediği sıralandı.Uzun bir yavaş büyüme dönemiOECD, enflasyonla mücadele için daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olduğunu belirterek, büyük merkez bankasının çoğunluğunun politika faizlerinin gelecek yıl yüzde 4'ü geçeceğini öngördü."Bir dizi gösterge daha da kötüye gitti ve küresel büyüme görünümü karardı" denilen raporda 'küresel büyümenin bu yılın ikinci çeyreğinde durduğu, birçok ekonomideki verilerin artık uzun bir yavaş büyüme dönemine işaret ettiği' vurgulandı. Türkiye G20'de beklenti düşürülmeyen birkaç ülkedenRaporda -Türkiye, Endonezya ve Britanya hariç- en büyük 20 ekonomi grubundaki (G20) neredeyse tüm ülkeler için ekonomik görünüm düşürüldü. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'deki büyümenin 2023'te yüzde 0.5'e dek yavaşlaması öngörüldü. Kovid'e sıfır hoşgörü politikası nedeniyle sık sık kapanmalar yaşanan Çin için ekonomik büyüme oranı bu yıl yüzde 3.2'ye düşürülürken, 2023 için yüzde 4.7 olarak tahmin edildi.Almanya'da resesyon, Euro Bölgesi'nde sıfır büyümeAlmanya için 2022 büyüme beklentisi ise yüzde 1.9'dan yüzde 1.2'e indirilerek gelecek yıl yüzde 0.7 daralacağı tahmin edildi. Önceki tahminden 2.4 puanlık düşüş kaydederek küçülmekte olan Almanya'nın gelecek yıl resesyona gireceği uyarısı yapıldı. Bu yıl yüzde 3.1 büyümesi beklenen Euro Bölgesi için 2023 büyüme tahmini yüzde 1.6’dan yüzde 0.3’e indirilerek neredeyse sıfırlandı.Türkiye'ye 2023'te yüzde 3 büyüme OECD'nin eylül raporunda Türkiye'nin bu yıl için büyüme tahmini yukarı yönlü, enflasyon tahmini az da olsa aşağı yönlü revize edildi. Türkiye ekonomisine yönelik haziranda 2022 yılı için yüzde 3.7 olarak açıklanan büyüme tahmini bu raporda yüzde 5.4’e yükseltildi. 2022 yılı tüketici fiyatlarındaki artış beklentisi yüzde 72'den 71'e indirildi. 2023 yılı içinse yüzde 38.9'dan 40.8'e çıkarıldı. Türkiye ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3 olarak korundu.

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd), almanya, türkiye